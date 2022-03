La pasta ufficiale del Giro d'Italia 2022

“Non c'è via per la pace, la pace è la via.”

Il Pastificio Rana, pasta ufficiale del Giro d’Italia 2022, torna in sella con quattro iconiche ricette della tradizione regionale italiana: “Pesto, Patate e Fagiolini”, “Crudo, Squacquerone e Rucola”, “Salsiccia e Friarielli” e a grande richiesta il ritorno della “Carbonara”.

Le quattro sorprendenti ricette regionali sono inconfondibili nei loro pack rosa dedicati alla storica maglia della gara ciclistica, per celebrare l’amore congiunto per la buona tavola e lo sport.

Il Pastificio arricchisce la speciale collezione "Rana Limited Edition", che dal 2020 incuriosisce e ingolosisce tutti i pasta lovers. Dopo aver lanciato l’inaspettato dessert al cioccolato, aver percorso le prime tappe regionali italiane, fino ad arrivare all’ultima gamma gourmet Oro Rosso, Rana prosegue il viaggio alla scoperta di nuovi gusti e abbinamenti con la nuova linea in edizione limitata “Rana-Giro d’Italia” che rende omaggio alla straordinaria tradizione gastronomica italiana. Viaggiando da Nord a Sud, di tappa in tappa, questa linea è un vero e proprio tributo alla cucina di queste meravigliose Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Liguria e Lazio. Quattro tradizioni che hanno ispirato il Pastificio Rana per un innovativo tour culinario attraverso i piatti tipici del Bel Paese, racchiusi in uno scrigno di sottile pasta fresca.

Nell'edizione limitata disponibile fino a settembre 2022, il Pastificio interpreta in chiave moderna e originale i sapori d’Italia. “Pedalando” di regione in regione, Rana propone inedite combinazioni di gusto per quattro generosi ripieni che porteranno tutti i buongustai attraverso un goloso Giro dello stivale. Si parte dal raviolo “Pesto, Patate e Fagiolini”, una scelta che profuma di riviera ligure, che sa donare a ogni pasto un tocco di verde dal sapore delicato, adatto per ogni abbinamento; per passare poi a “Crudo, Squacquerone e Rucola”, l’impareggiabile combinazione di gusto e freschezza che rimanda ai tipici chioschi dell’autentica Romagna. Si fa tappa poi in Campania, con il ripieno nato dall’unione verace di “Salsiccia e Friarielli”, una specialità che nel tempo ha saputo farsi conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più grande, grazie ai suoi ingredienti tanto semplici quanto gustosi. Infine, a grande richiesta, si torna in Lazio con la “Carbonara”, la “nostra maglia rosa 2021”, una delle ricette più iconiche della Penisola: un sugo che col suo sapore deciso è riuscito ad appassionare i buongustai di tutto il mondo e che con Rana si è trasformato in un sorprendente ripieno.

I nuovi ravioli della linea “Rana – Giro d’Italia” si troveranno sugli scaffali di tutt’Italia,

ma anche sul sito e-commerce Giovanni Rana shop.giovannirana.it. Oltre alle singole ricette, online

è possibile acquistare tutta la nuova gamma all’interno di una delle 999 box limited edition, al prezzo di €19,99, e

ricevere in omaggio un cucchiaio di legno Rana. Per gli amanti del rosa, oltre alle nuove confezioni vestite del

colore del millennio, sul portale web si può trovare anche il grembiule da cucina confezionato e dipinto a mano da

Bertozzi, stamperia a mano di Gambettola dal 1920, per sentirsi veri chef ai fornelli. E poiché si mangia anche con

gli occhi, sul sito e-commerce è disponibile anche un limitatissimo numero di incantevoli piatti realizzati da Bitossi Ceramiche, manifattura toscana che conta quasi due secoli di storia, con le illustrazioni di Marianna Tomaselli in esclusiva per il Pastificio Rana, che permetteranno di servire tutto il gusto delle nuove ricette in splendide cornici di ceramica.