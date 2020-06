La Madernassa: uno dei 6 migliori ristoranti d’Italia secondo la We're Smart Green Guide

Alla guida, che premia i migliori ristoranti al mondo con una proposta di cucina vegetale e stagionale, negli anni scorsi è sempre stato dedicato un evento di lancio il primo giorno della settimana della frutta e della verdura. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, l’annuncio è arrivato in diretta Facebook nei giorni scorsi attraverso la voce di Frank Fol The Vegetables Chef.

Ogni ristorante inserito in guida riceve un voto da 1, il minimo, a 5 ravanelli, il massimo, in base alla creatività nell’utilizzo di ingredienti stagionali, alla percentuale di piatti a base di frutta e verdura presenti in menu e ad altri criteri di sostenibilità.

La cucina dello chef Mammoliti, che da tempo si è caratterizzata per un profondo legame con il mondo vegetale, trova così un ulteriore riconoscimento.

Un ulteriore stimolo a continuare a valorizzare il patrimonio naturale di cui dispone intorno a sé: i frutteti, fra cui spicca l’autoctona pera Madernassa, le piante aromatiche e un orto, passione che respira e condivide con pochissimi altri chef di alta cucina a livello mondiale.

“Sono estremamente soddisfatto per questo risultato” ha dichiarato lo chef Mammoliti. “Non me l’aspettavo di ottenere il massimo riconoscimento, i 5 ravanelli, insieme ad altri cinque soli ristoranti in Italia. Rappresenta un ulteriore e importante passo avanti in un percorso che ho iniziato sei anni fa qui a Guarene e che mi ha regalato, giorno dopo giorno, grandi soddisfazioni”.

Nella guida 2020 vi sono 964 ristoranti (178 in più rispetto all’anno precedente), 23 dei quali, La Madernassa compresa, hanno raggiunto il riconoscimento più ambito proprio nell’ultima edizione.

Solo 84 ristoranti al mondo possono godere di questo vanto. In Italia, oltre al Ristorante & Resort La Madernassa di Guarene, vi sono l’altro nuovo 5 ravanelli italiano, il ristorante Lume di Milano guidato dallo chef Luigi Taglienti, il ristorante vegetariano Joia dello chef Pietro Leemann di Milano, il ristorante Piazza Duomo con lo chef Enrico Crippa di Alba (CN), il Ristorante Arnolfo di Colle Val d’Elsa (SI) guidato dallo chef Giovanni Trovato e l’hotel vegetariano The Country House Montali a Tavernelle di Panicale (PG).

In tutta Italia sono 31 i ristoranti presenti in guida, 4 dei quali si trovano nei confini piemontesi. Oltre ai due sopracitati, figurano in guida Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo a Orta San Giulio (NO) e il ristorante Il Nazionale a Vernante (CN).

I ristoranti concorrono anche per la vittoria di alcuni altrettanto ambiti premi, i We’re Smart Awards. Il premio di miglior ristorante vegetariano e di miglior ristorante vegano 2020 sono andati rispettivamente a Culina Hortus di Lione e a Vanilla Black di Londra, mentre il 21 settembre, nel We’re Smart World Day, sarà annunciata la classifica dei Best Vegetables Restaurants Awards 2020.

Tra i 39 candidati, 3 ristoranti per ogni stato in gara, figura anche La Madernassa, che rappresenterà l’Italia insieme al Lume e al The Country House Montali. La classifica finale prevederà una lista di 13 ristoranti, uno per ogni stato, in ordine di piazzamento. Mentre gli stati in lista sono Canada, Belgio, Olanda, Regno Unito, Finlandia, Spagna, Francia, Italia, Stati Uniti, Giappone, Danimarca, Russia e Peru, fra i ristoranti candidati spiccano alcuni nomi illustri: Geranium e Relae a Copenhagen, The White Rabbit e Twins Garden a Mosca, ed Eleven Madison a New York. Ritornando in tema We’re Smart Green Guide, sempre il 21 settembre verrà presentata anche la Top 100 Best Vegetables Restaurant 2020, la lista dei 100 migliori ristoranti con proposta di cucina vegetale e stagionale al mondo.

Di Indira Fassioni