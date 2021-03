“La Colomba tra tradizione e Innovazione”: in diretta streaming da Verona il simposio sul lievitato pasquale

Il 15 marzo 2021 a partire dalle ore 9.30 si terrà il simposio dedicato a “La Colomba tra tradizione e Innovazione”, in diretta da POLIN Group di Verona, con un collegamento live streaming a cui sarà possibile collegarsi per partecipare e assistere in diretta, iscrivendosi al webinar gratuito al link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DVIIm9PMQhu9ivZme9sSxQ

L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle norme Anti Covid-19; i protagonisti saranno l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, Conpait, e Richemont Club Italia.

Ogni Associazione e Club avrà due Team, formati complessivamente da cinque Maestri; i due Team che rappresenteranno l’Associazione o il Club di riferimento saranno impegnati nella lavorazione ed esposizione della colomba tradizionale e innovativa.

Ogni Maestro presenterà un elemento della Colomba tra tradizione e innovazione, toccando anche temi di attualità formativa: dagli ingredienti alla lavorazione del lievito madre, dall’impasto alla glassa, dal packaging alla digitalizzazione e all’e-commerce.

Ecco i Maestri protagonisti:

- Team Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano Referente : Paolo Sacchetti, membro del Consiglio Direttivo

Colomba Tradizionale, formata dai Maestri:

Achille Zoia, Vincenzo Santoro

Colomba Innovativa, formata dai Maestri:

Salvatore De Riso, Vincenzo Tiri, Denis Dianin

- Team Richemont Club Italia Referente: Fabrizio Zucchi (Vicepresidente Richemont Club Italia)

Colomba Tradizionale, formata dai Maestri

Beniamino Bazzoli, Patrick Zanesi

Colomba Innovativa, Formata dai Maestri

Paolo Piantoni, Daniele Scarpa, Stefano Priolo

- Team Conpait Referente: Angelo Musolino (Presidente Conpait)

Colomba Tradizionale, formata dai Maestri

Valerio Vullo, Filippo Cuttone

Colomba Innovativa, formata dai Maestri

Antonio Chiera, Angelo Di Masso, Giorgio Derme

«Le parole chiave saranno condivisione, ricerca di esaltare la qualità e l’eccellenza della nostra artigianalità, rinascita e ricostruzione. Speriamo - spiega il Maestro Paolo Sacchetti, responsabile dell’appuntamento per Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano - di dare il nostro piccolo contribuito: solo assieme e stando uniti si può guardare al futuro con maggiore speranza».

La colomba racchiude in sé molti simboli: condivisione, unione, pace e speranza. Per questo l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano ha scelto questo lievitato per il primo importante appuntamento del 2021 invitando Conpait e Richemont Club Italia per affermare che tutti siamo uniti per la ripartenza e per costruire un nuovo futuro assieme.

«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre - spiega Fabrizio Zucchi, Vicepresidente Richemont Club Italia e responsabile dell’appuntamento per il Club - perché crediamo che dal confronto nascano nuove opportunità per tutti».

Il 2021 sarà un anno delicatissimo. «Un anno che speriamo possa segnare la ripresa della normalità, nella vita quotidiana di ciascuno di noi, così come nell’attività professionale e lavorativa», continua Angelo Musolino, presidente Conpait il quale spiega: «La condivisione delle conoscenze è l’autostrada per crescere e, in questo momento, sappiamo quanto sia importante analizzare, mettere in discussione, migliorare qualsiasi idea, scoperta mettendola a disposizione degli altri».

Il simposio “La colomba tra tradizione e innovazione” è uno degli appuntamenti di avvicinamento previsti dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano alla finale di Panettone World Championship che si disputerà ad HostMilano, la fiera internazionale della ristorazione dell’accoglienza, a ottobre 2021. L’appuntamento sarà ospitato da POLIN di Verona, azienda scelta in quanto racchiude perfettamente i principi fondamentali dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Qualità, chiarezza, onestà: sono questi i principi dell’azienda che da tre generazioni fornisce attrezzature forni, macchine e attrezzature per pasticcerie di piccole e grandi dimensioni. Un’evoluzione che viaggia sui doppi binari della tradizione e dell’innovazione. Così come ad Accademia dei Maestri del Lievito Madre guarda al futuro, partendo dalla storia e dalla tradizione.

https://www.accademiamaestrilievitomadrepanettoneitaliano.it

Di Indira Fassioni