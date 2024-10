La charity dinner al Four Season di Taormina

Il Gran Galà d’Autunno si prepara a partire: lunedì 14 ottobre al San Domenico Palace di Taormina, parte di Four Season Hotels, torna la cena di beneficenza a cura di sette grandi chef di ristoranti siciliani, destinata quest’anno alla raccolta fondi per l’associazione “Il Faro” - Famiglie oltre la disabilità. Durante la charity night, gli chef prepareranno un menù speciale e, durante l’evento, si svolgerà un’asta di beneficenza con soggiorni negli Hotels Four Seasons, esclusive esperienze, accessori di lusso e, per la prima volta, una selezione di opere d’arte donate all’associazione, in vendita per la raccolta fondi.