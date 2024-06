L’arte della mixology in scena sulla Riviera Romagnola

Tra le altre new entry messe in campo da Amadori, un dialogo tra miscelazione contemporanea e cucina: l’edizione 2024 vedrà la presenza di cinque top chef che, nel corso delle serate, si alterneranno in perfetta sinergia con altrettanti bartender per offrire percorsi di degustazione dei loro cocktail signature e degli spirits, coinvolgendo i presenti con accostamenti insoliti e sorprendenti; senza mai perdere di vista, però, la concretezza della proposta culinaria che caratterizza la filosofia del ristorante di Alto.