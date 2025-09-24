Kellogg’s e “The Oaties House”: un viaggio tra gusto e suono

La gamma Kellogg’s Oaties è disponibile nel formato cereale per la prima colazione e snack, entrambi con almeno il 55% di avena integrale, pensati per accompagnare tutta la famiglia dalla colazione agli spuntini quotidiani. I cereali Oaties si presentano in due deliziose referenze - Avena Croccante e Avena Croccante al Cacao - naturalmente ricche di gusto e ad alto contenuto di fibre. Anche gli snack arrivano in due varianti - Miele e Avena e Cioccolato e Avena - offrendo lo stesso mix di croccantezza, gusto e praticità per rendere ogni momento della giornata un’esperienza sorprendente.