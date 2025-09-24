Kellogg’s e “The Oaties House”: un viaggio tra gusto e suono

Un’indagine svela che per circa la metà di chi mangia cereali a colazione la croccantezza è l’elemento imprescindibile per renderla perfetta
Per circa la metà di chi mangia cereali a colazione la croccantezza è la vera protagonista del risveglio, posizionandosi fra le prime tre caratteristiche must-have di una colazione perfetta: soddisfa al morso, regala leggerezza e produce l’irresistibile suono del “crunch. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Kellogg’s in partnership con YouGov, presentata in esclusiva presso la “The Oaties House”, inaugurata dal brand per il lancio della novità di casa Kellogg’s: la nuova linea Kellogg’s Oaties.
In Italia il consumo d’avena è in costante crescita, con 700mila nuove famiglie che oggi l’acquistano regolarmente. Inoltre, due italiani su tre la consumano abitualmente, soprattutto nei tradizionali fiocchi morbidi (32%) [5]. Con Kellogg’s Oaties, l’avena si reinventa, offrendo ai consumatori un’esperienza di gusto inaspettata - croccante, gustosa e sorprendente - grazie al suo inconfondibile formato a cuscinetto e alla praticità delle barrette da portare sempre con sé.
La ricerca evidenzia inoltre che 1 italiano su 3 associa la croccantezza a un suono piacevole, dichiarando che proprio quello “scrocchio” irresistibile stimola la voglia di gustare qualcosa di croccante. Da qui l’idea di Kellogg’s di dare voce alla sua ultima novità, trasformando la croccantezza in musica grazie alla collaborazione con l’artista sonora e compositrice Chiara Luzzana, che per l’occasione ha sviluppato “Bite Beats”, una soundtrack inedita, ispirata alla croccante (a)vena musicale di Kellogg’s Oaties.
“Ho toccato i cereali come fossero piccolissimi strumenti a percussione, ricavandone pattern vivaci, capaci di evocare la stessa vitalità tipica della mattina e la carica che accompagna i primi gesti del giorno di ciascuno di noi.” dichiara l’artista sonora e compositrice, Chiara Luzzana. “Da questo ascolto profondo è nato un archivio sonoro unico, fatto di leggerezza e impatto, nato da un frammento infinitesimale di un cuscinetto Oaties. Il risultato è un bit avvolgente che ripercorre tutti i momenti chiave della giornata di ognuno di noi.”
La colazione non è più un semplice pasto, ma si conferma un momento che unisce le famiglie, irrinunciabile per la quasi totalità degli italiani, tanto che il 96% dichiara di farla. Anche il modo in cui si prepara la tazza è tutt’altro che casuale: il 56% di chi fa colazione con cereali preferisce versare prima il latte e poi i cereali, soprattutto per mantenerne la croccantezza (38%). Dopo il primo pasto della giornata, infatti, gli italiani che fanno colazione non desiderano solo essere sazi (43%), ma anche sentirsi di buon umore (43%) e soddisfatti (40%).
La gamma Kellogg’s Oaties è disponibile nel formato cereale per la prima colazione e snack, entrambi con almeno il 55% di avena integrale, pensati per accompagnare tutta la famiglia dalla colazione agli spuntini quotidiani. I cereali Oaties si presentano in due deliziose referenze - Avena Croccante e Avena Croccante al Cacao - naturalmente ricche di gusto e ad alto contenuto di fibre. Anche gli snack arrivano in due varianti - Miele e Avena e Cioccolato e Avena - offrendo lo stesso mix di croccantezza, gusto e praticità per rendere ogni momento della giornata un’esperienza sorprendente.
“Con la nuova linea Kellogg’s Oaties vogliamo trasformare la colazione e le pause in momenti naturalmente ricchi di gusto per tutta la famiglia. La consistenza croccante dei cereali Oaties e il formato snack, comodo da portare ovunque, offrono un’esperienza multisensoriale che combina la bontà ad un’alta percentuale di avena, sorprendentemente croccante, conquistando al primo morso.” afferma Elisa Tudino, Direttrice Marketing Activation Italia di Kellanova “The Oaties House è solo una delle prime attività con cui vogliamo accompagnare i consumatori in questa croccante scoperta, supportata da una campagna omnicanale con una forte presenza digital e social e con attività di sampling in quattro capoluoghi italiani”.
L’Original Soundtrack “Bite Beats” by Chiara Luzzana è disponibile nella library musicale di Instagram e TikTok.
