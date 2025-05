Il Gruppo Amadori annuncia la partnership con la Federazione Italiana Cuochi

“La Federazione italiana Cuochi ha sempre scelto i suoi partner - ha spiegato il Presidente Rocco Pozzulo - guardando all’opportunità di perseguire con loro progetti condivisi, promuovendo i loro prodotti ma anche valorizzando il più possibile un comparto alimentare di riferimento, di cui la cucina fa parte, che è strategico per la nostra nazione. I cuochi sono l’ultimo anello di una lunga filiera fatta di prodotti alimentari, competenze, know how e per questo motivo hanno l’obbligo di aggiornarsi e formarsi, non soltanto in cucina ma sulle complesse dinamiche e i processi produttivi dell’intero comparto di riferimento. In un panorama internazionale oggi sempre più attento all’allevamento, alla produzione, all’offerta e al consumo di proteine animali e vegetali il progetto del Gruppo Amadori di creare filiere tutte italiane e accuratamente controllate, deve stimolare i professionisti della ristorazione e trovar pronta un'organizzazione come la nostra a rispondere e a farsi veicolo di questi contenuti.”