Guida Michelin 2021: Davide Oldani conquista la seconda stella

Un’edizione ricca di premi quest’anno per la Guida Michelin nonostante il difficile momento per la ristorazione. Presentata in diretta streaming da Milano, ha visto 371 ristoranti premiati in Italia. Tra le novità lo Chef Davide Oldani del ristorante D’O a San Pietro all’Olmo ha ricevuto la seconda stella Michelin e la stella verde, il nuovo pittogramma Michelin. Un simbolo che certifica il rispetto dell’ambiente e della collettività e sostiene l’approccio sempre più deciso in direzione della sostenibilità.