Great Taste in Italy: arriva l'evento dedicato ai prodotti alimentari del Bel Paese

A CHI SI RIVOLGE: A tutti i prodotti Made in Italy, con attenzione particolare ai piccoli produttori che spesso non hanno la possibilità di essere conosciuti e apprezzati. A Great Taste in Italy la competizione è ad armi pari, e viene premiata solo la qualità, a prescindere dall’importanza dell’azienda o da giudizi già acquisiti: una formula che consente realmente a tutti i prodotti d’eccellenza di emergere. Great Taste in Italy è l’occasione giusta per farsi notare da buyers e consumatori, innescando un circolo virtuoso di comunicazione e promozione. I partecipanti sono suddivisi nelle quattro aree Nielsen a cui si aggiunge un quinto cluster dedicato ai prodotti delle tre Città Creative Unesco per la Gastronomia: Alba, Bergamo e Parma.