Torna l’evento dedicato alle eccellenze gastronomiche italiane

Dal Veneto arriva la Pasticceria Giotto, un progetto di reinserimento sociale nato nel 2005 all'interno del carcere padovano Due Palazzi che ha sempre puntato sul panettone proposto in nove diverse varianti. Un legame, quello tra reinserimento sociale e panettone che a Golosaria troverà anche un altro campione realizzato nel carcere di Alessandria dalla cooperativa sociale Idee in Fuga. Da Padova debutta Dolcevia, una realtà giovane che ha fatto dei lievitati (panettoni e fugassa padovana) e dei biscotti il suo fiore all'occhiello. In particolare con il marchio El Padoan creano lievitati che usano ingredienti del territorio, sostituendo il burro con l'olio dei Colli Euganei in abbinamento a farina Petra. Anche il Trentino è presente in questa carrellata con Garda Foodie di Riva del Garda (Tn) che firma una linea di panettoni artigianali, su tutti il panettone Garda con olive candite. Per la Liguria ci sarà lo storico Biscottificio Grondona di Genova che porta il dolce natalizio ligure per eccellenza cioè il pandolce arricchito con pinoli e uvetta ma anche il panettone più tradizionale a marchio Bonifanti.