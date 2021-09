Gli “Stecchi Pantone” di Gusto 17 per il Salone Del Mobile 2021

Con il Salone del Mobile 2021, Milano celebra il Design Italiano e Internazionale: un’edizione della rinascita che si colora non solo di oggetti di design, installazioni ed eventi ma anche e, soprattutto, di gusto. Grazie all’innovativo ed originale concept di gelato artigianale gourmet personalizzato, inserito e riconosciuto sin dalla sua nascita da Gambero Rosso nella “Guida Gelateria d’Italia” e incluso da Forbes tra le 100 eccellenze italiane 2021 - Gusto 17 - che, per l’occasione, ha creato la speciale Limited Edition di Stecchi gelato.

Gli Stecchi Pantone di Gusto 17 sono un’esplosione di colori, ottenuti grazie alla lavorazione di ingredienti naturali, che ammanta quasi come una cover di design gli stecchi gelato, realizzati in tante nuances tutte da ammirare e assaggiare.

Tra gli ingredienti, tutti selezionati ed eccellenti, troviamo i pregiati pistacchi che arrivano da Bronte, dalla vallata lavica che si estende tra l’Etna e i monti Nebrodi, le preziose uova di Paolo Parisi per creare l’iconica crema, ma anche spezie come la curcuma e curry, alghe naturali come la spirulina, squisiti cioccolati come il Ruby o un Extra dark 72%. Mixati tra di loro, hanno dato vita ad una capsule di gusti coloratissima, che sarà il “must to eat” del Salone del Mobile 2021.

Il colore è un elemento cardine dell’arte, della moda e soprattutto del Design; dalla poltrona UP5 nata dal genio creativo di Gaetano Pesce, alla Proust di Cappellini, dai Cactus appendiabito alle “Bocche Divano” di Gufram, oggetto iconico degli anni ’70 ispirato al quadro del surrealista Dalì, è un tripudio di colore che si veste di nuove forme come nel caso degli stecchi ideati da Gusto 17, il creativo e contemporaneo brand di gelato artigianale che continua ad innovare nel segno della contemporaneità, della creatività e dell’estetica applicata al food.

Un inno al Made in Italy che Gusto 17 celebra infatti, attraverso una limited edition di imperdibili Stecchi Pantone bi-color, che celebra e unisce due settori chiave del nostro Paese: il Design e il Food, nella sua declinazione di ricerca e valorizzazione delle materie prime locali per realizzare “un aesthetic gelato” impiegando solo ingredienti naturali e di stagione, senza l’utilizzo di coloranti, conservanti o addensanti artificiali.

Per scoprire questa nuova esperienza di design e gusto, l’appuntamento è a Milano nelle gelaterie Gusto 17 di via Savona 17 (Tortona District), via Cagnola 10 (Arco della Pace), in Rinascente Duomo (Food Hall 7° Piano e da Vòce Aimo e Nadia in Piazza della Scala per tutto il periodo del Salone del Mobile, dal 5 al 10 Settembre).

https://www.gusto17.com

Di Indira Fassioni