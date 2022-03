Girl power per Olivia Bistrot nel cuore dell'Oltrarno fiorentino

Una cabina di regia tutta al femminile divisa tra la titolare Serena Gonnelli, la chef Elena Rindi e la barlady messicana Adrine Briz dietro il bancone. La titolare del ristorante, chiamato come la figlia, rappresenta la famiglia che iniziò a fare olio nel frantoio di Santa Téa a Reggello nel lontano 1585.

È l’olio l’extravergine d’oliva il leitmotiv del locale, fiore all’occhiello della produzione familiare, usato in tutte le sue declinazioni ed evocato attraverso i toni cromatici verde e oro degli interni.

“L'arrivo da Olivia mi ha aiutato a riscoprire tanti sapori legati all’olio Evo” racconta la Chef, classe '87, che vanta un passato alla corte di colleghi stellati come Marco Stabile e Peter Brunel.

Il prestigioso prodotto è al centro anche di una limited edition di cocktail realizzati dalla barlady, che come Serena, alterna il ruolo di mamma a quello dietro il bancone, conciliando lavoro e famiglia.

Oltre alla possibilità di acquistare bottiglie di olio e prodotti derivati, dai profumi ai saponi, è naturalmente sulla cucina che il ristorante riesce a raccontare al meglio sapori e saperi del prodotto d’eccellenza.

In un menù che cambia con l'alternarsi delle stagioni, la mano di Elena Rindi ne valorizza l’utilizzo dai fritti misti alla bruschetta “spalmabile” fino ai dessert come nel Semifreddo con mela, cetriolo e sedano con gocce di monocultivar di Leccino. Inoltre, spazio a piatti come la Tartare di spigola con gazpacho di pomodoro, burrata, polvere di olio Evo e pomodori confit, oppure Tortelli di burrata con crema di melanzane, pomodoro e basilico. O ancora le Tagliatelle alla barbabietola con crema di mandorle al rosmarino e olive nere, o il rollè di pollo del Valdarno su terra di olive, purè di patate montato all’olio Evo, mostarda di cipolle rosse e tartufo nero.

Olivia riesce a conciliare il desiderio di unire la tradizione agroalimentare con il bisogno di informare il consumatore affinché abbia gli strumenti giusti per acquistare consapevolmente e riconoscere il valore di un olio.

Il ristorante diventa anche luogo di incontro dove si organizzano corsi di degustazioni, cooking class a base di olio EVO e incontri formativi e dibattiti sul settore. Visitare Olivia Bistrot significa non solo fermarsi a mangiare in uno degli scorci più suggestivi di Firenze, ma anche scoprire tutto sull’olio extravergine d’oliva. Rispecchiando le esigenze dei consumatori sempre più attenti alle materie prime, Olivia è una realtà dove la cura per i dettagli e per i clienti assume i tratti di una vera e propria filosofia di vita, seguita dalle professioniste con dedizione e amore per la cucina.

Di Indira Fassioni