Findus festeggia i 60 anni del minestrone
A Milano, nei giorni della merla, il piatto simbolo dell'inverno distribuito in piazza come "minestrone sospeso" a sostegno del Banco Alimentare
© Ufficio stampa
Un prodotto iconico che da 60 anni scalda l’Italia: il Minestrone Findus celebra un anniversario che racconta una storia di leadership industriale e profondo legame con il Paese. Nato nel 1966 nello stabilimento di Cisterna di Latina, entrato in funzione due anni prima e ancora oggi cuore pulsante della produzione, il Minestrone Findus è tra i primi prodotti a nascere nel sito pontino, appena un anno dopo i Pisellini Primavera, a conferma della vocazione orticola dell’Agro Pontino che ancora oggi ne fa un territorio d’elezione per la produzione di vegetali. Un’intuizione industriale destinata a segnare la storia dei surgelati e a contribuire in modo determinante alla costruzione della leadership di Findus, oggi parte del gruppo, principale player europeo nel frozen food. Un’evoluzione che ha portato il brand a occupare una posizione di primo piano nel comparto dei minestroni surgelati in Italia.
A sessant’anni dal suo esordio, il Minestrone Findus continua a essere presente nelle case di oltre 4 milioni di famiglie italiane e a rappresentare un pilastro del mercato dei minestroni surgelati. Nell’ultimo anno, dallo stabilimento di Cisterna di Latina sono uscite oltre 16 milioni di confezioni, pari a quasi 13 mila tonnellate di prodotto.
Un vero e proprio prodotto senza tempo, capace di mettere d’accordo grandi e piccoli. Oltre a essere un classico sulle tavole degli italiani, il Minestrone Findus è diventato, negli anni, parte della memoria collettiva del Paese, fortemente connesso ai valori della casa e del calore familiare. Per oltre 6 intervistati su 10 fra i consumatori, attuali o passati, del minestrone Findus, rappresenta infatti un piatto che richiama la tradizione e l’accoglienza della propria famiglia.
Sono alcune delle evidenze emerse da una ricerca commissionata da Findus ad AstraRicerche , che ha analizzato i comportamenti di consumo degli italiani in merito al minestrone, confermandone il ruolo centrale – nella versione fresca o frozen – nelle scelte alimentari degli italiani, tanto che quasi 9 italiani su 10 (89%) lo consumano spesso o a volte; oltre la metà degli intervistati (54%) dichiara di consumarlo con elevata frequenza.
“Il Minestrone Findus nasce nel 1966, in un’Italia che cambiava velocemente: le città crescevano, le famiglie si spostavano, le donne entravano nel mondo del lavoro e la quotidianità diventava più frenetica”, spiega Renato Roca, Country Manager di Findus Italia. “In questo contesto, il Minestrone ha portato qualcosa di unico: un piatto nutriente, caldo e pronto, capace di regalare un momento di comfort in mezzo alla vita di tutti i giorni. A 60 anni di distanza, ci fa piacere constatare come la ricerca confermi il legame profondo che unisce ancora oggi gli italiani a questo prodotto: secondo l’indagine condotta da AstraRicerche, l’88% dei consumatori attuali o passati dichiara di aver consumato il Minestrone Findus già da bambino o ragazzo e quasi la totalità dei genitori che attualmente consuma il minestrone Findus, oltre il 98%, lo propone ancora oggi ai propri figli, confermando un rapporto che si rinnova di generazione in generazione. Il Minestrone Tradizione Findus rimane uno dei pilastri della nostra gamma vegetale: è composto da 15 verdure diverse, tutte coltivate in Italia e provenienti da agricoltura sostenibile, a testimonianza di un percorso che da sempre mette al centro qualità, territorio e attenzione alle persone”.
SESSANT’ANNI DI STORIA CELEBRATI IN PIAZZA NEI GIORNI DELLA MERLA
Per celebrare il piatto simbolo dell’inverno, Findus ha scelto di portare il calore del suo Minestrone nel cuore di Milano: il 29 gennaio, in occasione dei Giorni della Merla, tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno, piazza Gae Aulenti in Portanuova è diventata teatro di una speciale distribuzione che ha unito gusto, condivisione e solidarietà. Migliaia di porzioni di Minestrone Findus sono state offerte ai passanti, accompagnate dall’iniziativa del “Minestrone Sospeso”, che invita i consumatori a diventare parte attiva di un’azione concreta: per ogni porzione distribuita in piazza, Findus dona ulteriori 25 porzioni alla Fondazione Banco Alimentare ETS, fino a un massimo complessivo di 60.000 porzioni, estendendo così il valore dell’iniziativa ben oltre l’evento e raggiungendo persone e famiglie che vivono in condizioni di maggiore fragilità.
MINESTRONE SURGELATO, UN MUST SULLE TAVOLE IN INVERNO
Dallo studio condotto dall’Istituto AstraRicerche per Findus, accanto alla elevata frequenza di consumo, emerge una percezione fortemente positiva del minestrone: per quasi 6 italiani su 10 (59,6%) è un piatto nutrizionalmente valido ed equilibrato, mentre per 1 italiano su 2 (50,5%) è un piatto che sa di casa e di famiglia. Il minestrone è fortemente associato alla stagione invernale, indicata dal 66,5% come il momento ideale per consumarlo come pasto caldo e confortante. In inverno, il minestrone surgelato emerge come la scelta più frequente: il 40,4% degli intervistati lo consuma almeno una volta a settimana, superando, non di poco, il minestrone fresco (32,6%). A guidare la preferenza sono soprattutto la comodità di una preparazione pronta in pochi minuti (81%) e la possibilità di consumare una grande varietà di verdure tutto l’anno (76,9%), senza rinunciare ai benefici nutrizionali, considerati pari al fresco da oltre due terzi degli italiani (67,8%).
Per chi ama personalizzarlo, il minestrone diventa una base da arricchire secondo i propri gusti: oltre la metà degli italiani (54,6%) aggiunge ingredienti extra, scegliendo soprattutto l’olio extravergine d’oliva a crudo (58,8%) e i formaggi (52,5%), seguiti da verdure e legumi (49,2%). Non mancano pasta, riso e altri cereali (42%), così come crostini e bruschette (41%).
MINSTRONE FINDUS NEL FREEZER DI 6 ITALIANI SU 10
Quando si parla di minestrone surgelato, la referenza Findus è conosciuta dalla quasi totalità degli italiani (95,5%). Circa tre quarti del campione (74,6%) dichiarano di averlo consumato in passato o di essere consumatori attuali, con un livello di consumo attuale particolarmente elevato: oltre 6 italiani su 10 (60,8%) lo portano oggi in tavola e quasi 1 su 4 (24,2%) lo consuma con regolarità. L’immagine del Minestrone Findus risulta fortemente positiva tra chi lo conosce: a guidare le valutazioni è la fiducia nell’esperienza e nella serietà della marca (80,4%), seguita dalla percezione di una grande varietà di ingredienti vegetali (79,4%) e dalla qualità selezionata delle materie prime (79,3%).
DEBUTTA A SCAFFALE IL MINESTRONE TRADIZIONE CON PASTA
In continuità con una storia che da sempre valorizza qualità e territorio, Findus arricchisce la gamma con il nuovo Minestrone Tradizione con Pasta, che unisce la qualità e la varietà delle verdure italiane al gusto autentico della Pasta Garofalo. La ricetta è resa più gustosa grazie all’utilizzo di Formaggio Italiano, olio extravergine d’oliva e Patata del Fucino IGP, esaltando le eccellenze del territorio. Una novità che intercetta la curiosità degli italiani: secondo l’indagine AstraRicerche, oltre 6 italiani su 10 (64,9%) si dichiarano interessati a scoprire una variante di minestrone già condita e arricchita con pasta, confermando il desiderio di prodotti pratici, gustosi e capaci di unire tradizione e innovazione.