Fiera enogastronomica a Taranto

Tre giorni intensi di degustazioni di prodotti tipici con i vini pugliesi e non, masterclass e percorsi formativi, un’occasione per conoscere non solo il vino ma anche il territorio in cui questo nasce, e per scoprire gli abbinamenti cibo-vino per le feste e le tendenze del momento.

Con una novità: la Tasting Room (Galleria Settentrionale) in cui le aziende agroalimentari abbineranno il loro prodotto ai vini delle aziende presenti.

Il tutto circondati dal mare su cui domina l’imponente bellezza del Castello Aragonese, fortificazione simbolo della città pugliese, che sorge sul mare sotto il famoso Ponte Girevole, la struttura che collega l’isola artificiale del Borgo Antico con la terraferma e il Borgo Nuovo. Che potrà essere visitato nelle giornate della kermesse attraverso visite guidate organizzate.



Rafforzare l’immagine del territorio tarantino e pugliese, diffondere la cultura enogastronomica in Puglia e nel mondo e conseguentemente rafforzare la competitività di Taranto come destinazione turistica: nasce così, a Taranto, l’unica città italiana bagnata da due mari (Mar Piccolo e Mar Grande), il Due Mari WineFest, ideato nel 2016 da Stefania Ressa, Fabio e Andrea Romandini.

Che fin dalla prima edizione hanno voluto rafforzare e valorizzare l’immagine della loro città, non solo attraverso il contributo delle realtà vitivinicole pugliesi più prestigiose, ma anche di quelle culturali, arricchendo il festival con eventi collaterali artistici, cooking-show e concerti.

https://www.duemariwinefest.com/

Di Indira Fassioni