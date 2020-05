Eugenio Boer, lo chef italo-olandese dalla cucina cosmopolita

Eugenio Boer ci guida in cuicina Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Eugenio Boer è lo chef patron del ristorante Bu:r, aperto insieme alla sua compagna Carlotta nel 2018 a Milano, in via Mercalli. Di padre olandese e madre per metà ligure e per metà di Palermo, è cresciuto in Olanda, per poi spostarsi a Sestri Levante e iniziare a cucinare a soli 12 anni. La sua cucina trae spunto dai suoi viaggi e dalle sue esperienze all’estero, soprattutto a Berlino, dove ha vissuto per diverso tempo.