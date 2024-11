Un grande classico che, come tutti i classici, può dare vita ad interessanti rivisitazioni. Per questo motivo, durante l'evento "I Dolci delle Feste dei Grandi Interpreti by Mulino Caputo", alcuni dei pasticceri italiani più rinomati e talentuosi sono stati invitati a presentare una reinterpretazione originale dei dolci tradizionali. Lievitata, soffice, scomposta, in semifreddo da passeggio, rivestita da meringa o da mousse alla ricotta, in perfetta fusione con dolci iconici della pasticceria veneta e campana, la pastiera è stata interpretata con estro e rigore dai 12 maestri pasticceri chiamati a raccolta da Mulino Caputo, dando vita a una carrellata di proposte che ha suscitato grande interesse.