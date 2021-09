Dal 25 al 27 settembre torna Identità Golose

Dal 25 al 27 settembre 2021 torna in scena Identità Golose, il Congresso Internazionale di Cucina e Pasticceria d’Autore, ideato da Paolo Marchi e Claudio Cedroni, con la sua formula originale, in presenza, dopo l’emergenza sanitaria dello scorso anno.

Come di consueto, si terrà a Milano negli spazi del Mi.Co. ed il tema scelto per questa sedicesima edizione è: "Costruire un nuovo futuro: il lavoro". Un argomento che, mai come in questo momento storico, il mondo della gastronomia mondiale sente l’esigenza di affrontare. L’obiettivo è quello di dare voce all’intero settore, "per riscoprire nei ristoranti non solo luoghi in cui le relazioni possono avvenire in sicurezza, ma in cui talenti, professionalità ed eccellenze del territorio devono continuare ad essere coltivati e valorizzati".

La 16° edizione di Identità Golose torna, quindi, a dare voce al mondo della ristorazione, con i big della ristorazione e dell’ospitalità, coinvolgendo oltre 100 relatori dall’Italia e dal mondo che si avvicenderanno in più di 70 masterclass articolate in 10 sezioni tematiche.

La ristorazione duramente colpita dalla pandemia, con perdite pari a oltre 40 miliardi di euro dal 2020 a oggi, ma anche la ristorazione che ha saputo reinventarsi e quella che è ripartita e sta ripartendo con idee e formule innovative: tanti e importanti gli spunti di riflessione da condividere dopo la ripartenza per non fermarsi mai più, ci si augura, malgrado le prospettive per l’autunno continuino a essere fonte di preoccupazione.

Per Paolo Marchi e Claudio Ceroni nel prossimo futuro "Sarà sempre più necessario agire con intelligenza e disciplina perché non si va lontano con i locali aperti a singhiozzo brigate da ricomporre. Il talento, la professionalità, il saper fare crescono solo se coltivati e custoditi. Guai a sacrificarli sull’altare del pressappochismo e della mancanza di programmazione.”

Tematiche di attualità e nuove idee per il futuro sono gli ingredienti di un programma ricchissimo tra cooking show e dibattiti che coinvolgeranno i nomi più importanti della ristorazione italiana e internazionale, oltre che del bartending con Identità Cocktail, ormai consolidatosi come un appuntamento da tenere d’occhio.

Un bel successo portare a Milano, nella principale Sala Auditorium, nomi come Alain Ducasse, Mauro Colagreco, Joseph Roca, Joe Bastianich. Ma non mancheranno anche Massimo Bottura, Carlo Cracco e Andrea Berton; e poi ancora Antonia Klugmann, Cristina Bowerman, Isabella Potì, Massimiliano Alajmo, Enrico Bartolini, Mauro Uliassi, Salvatore de Riso, Corrado Assenza, Davide Oldani, Franco Pepe, Moreno Cedroni, Pino Cuttaia, Matias Perdomo, Riccardo Camanini, Niko Romito, Enrico e Roberto Cerea, Ciccio Sultano, Philippe Léveillé.

Senza dimenticare il mondo dell’ospitalità, presente con alcuni brand internazionali importanti come Belmond, Les Collectionneurs (presieduto proprio da Ducasse) e Lungarno Collection, della famiglia Ferragamo. Ampio spazio avrà il mondo della produzione, come di consueto così come il mondo della cultura che gira intorno al cibo: sarà possibile ascoltare il pensiero e le riflessioni di personaggi del mondo della cultura quali, tra gli altri, Davide Rampello, direttore e curatore artistico, Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi, e alcuni manager di caratura internazionale, ambasciatori del Made in Italy nel mondo, come Stefano Marini, Ceo di Sanpellegrino, e Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano.

www.identitagolose.it

Di Indira Fassioni