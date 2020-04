Da “Milano  Keeps On Cooking” a “Italia Keeps On Cooking”

Non hanno mai smesso di cucinare, continuando a preparare ricette facili e divertenti replicabili a casa, che potessero allietare questo difficile momento che tutti noi stiamo vivendo: sono gli chef, i ristoratori e i semplici appassionati di cucina che fanno parte di ITALIA KEEPS ON COOKING , evoluzione della campagna social MILANO KEEPS ON COOKING partita dal capoluogo meneghino, che, vista il progredire dell’emergenza sanitaria in tutto il Paese, è stata estesa a livello nazionale.

#ItaliaKeepsOnCooking, questo l’hashtag usato per la campagna @milanokeepsoncooking, vuole dare un messaggio di speranza e incoraggiamento non solo all’Italia, ma alla categoria che più è stata messa a dura prova dall’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus: quella dei ristoratori e degli chef, proponendo una serie video-ricette facilmente replicabili a casa, per cercare di allietare i giorni di quarantena, da Nord a Sud del Bel Paese.

L’iniziativa ha anche uno scopo solidale: è stata prodotta una speciale serie di grembiuli, che riportano la scritta “ITALIA KEEPS ON COOKING”, indossati da gli addetti ai lavori del settore della ristorazione e da tutti coloro che vorranno sostenere il progetto. Il ricavato delle vendite dei grembiuli sarà devoluto interamente all’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano e alla sua terapia intensiva, una delle realtà milanesi che lotta in prima linea contro il COVID-19 in questo difficile periodo.

Tra i partecipanti all’iniziativa, anche chef stellati, tra cui Eugenio Boer, Eugenio Roncoroni ed il pastry chef Gianluca Fusto, che nei giorni di Pasqua hanno preparato un pranzo per gli indigenti del Centro Sant’Antonio di via Farini a Milano, Aldo Ritrovato del IT, Andrea Aprea del VUN, Andrea Berton, Enrico Bartolini, Giancarlo Perbellini, Luigi Taglienti del Lume e Wicky Priyan.

Per sostenere il progetto ITALIA KEEPS ON COOKING e ricevere un grembiule, è possibile mandare una mail a press@alessiarizzetto.com o visitare il sito https://alessiarizzetto.com/italia-keeps-on-cooking/

Di Indira Fassioni