Con la cialda compostabile l'espresso è 100% amico della natura

È stata la prima azienda italiana a proporre agli appassionati di caffè la cialda compostabile, che smaltita nell’umido può essere utilizzata per la produzione di compost, adatto ad arricchire con elementi vitali i terreni.

Ora è la prima, anche a produrre un involucro riciclabile nella raccolta della carta, grazie alla tecnologia, nata dalla costante dedizione nell’ambito “ricerca e sviluppo” dell’azienda, in collaborazione con Seda International Packaging Group. Un risultato tutto partenopeo.

Massimo Renda, presidente esecutivo di Caffè Borbone, a tal proposito, dichiara: “Confermiamo così il nostro impegno continuo alla sostenibilità, mantenendo costante l’obiettivo strategico del brand, in merito all’innovazione e la ricerca. Senza mai abbandonare la forte appartenenza al territorio”.

Qualità sostenibile verificata: il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) certifica il filtro in carta, che rende la cialda smaltibile nell’umido e quindi compostabile, Aticelca - l’associazione dei tecnici cartari italiani – assicura la riciclabilità dell’involucro. Infine, il sacchetto e il cartone sono certificati FSC® - marchio della gestione forestale responsabile.

La cialda è, oggi, il modo più naturale di preparare un buon caffè. Gustoso, pratico, economico e super green.

Ecco cinque buoni motivi per scegliere la cialda.

E' ecosostenibile: non inquina, è ecofriendly grazie al suo filtro in carta, totalmente biodegradabile e quindi smaltibile nell’umido. I fondi di caffè sono ideali per alimentare il compost e la concimazione naturale dei terreni.

La cialda è pratica: sempre affidabile e dal risultato certo per aroma e gusto.

La cialda è libera da sistema essendo compatibile con diversi marchi e modelli di macchine per espresso.

Garantiscono zero sprechi, la certezza di ottenere il migliore dei caffè anche per una persona sola.

E' buono come al bar, grazie ad un meccanismo studiato ad hoc, con parametri di temperatura e pressione sempre costanti ed un filtro in carta perfetto per la lenta estrazione della miscela.