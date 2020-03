Con la campagna di GranMix “Il Mixologo” in televisione e sul web, Ferrari Formaggi ringrazia i suoi collaboratori

“A nome dell’Azienda vogliamo ringraziare i nostri dipendenti e la filiera alimentare tutta. È il loro straordinario lavoro, svolto con abnegazione e senso di responsabilità, che garantisce gli approvvigionamenti nei punti vendita” sostiene Massimo Estrinelli, Managing Director di Ferrari G. Industria Casearia.

“La professionalità delle nostre persone non è soltanto una grande dimostrazione di attaccamento alla nostra Azienda, ma è il segno tangibile di una vera e propria presa di responsabilità nei confronti del momento che tutto il paese sta attraversando. Abbiamo pensato di ringraziare pubblicamente tutti per questo straordinario sforzo attraverso il nostro spot, attualmente on air su tutti i principali media. Un piccolo gesto che speriamo possa contribuire a dare il giusto merito a chi quotidianamente, con grande responsabilità, non solo non fa mancare i prodotti alimentari nei supermercati, ma aiuta a donare un po’ di normalità in un quotidiano stravolto dagli eventi”.

È proprio seguendo il desiderio di massima condivisione che Ferrari Formaggi ha scelto di affidare a “Il Mixologo”, campagna on air in tv e sul web, il suo accorato messaggio.

Creato dall’agenzia Leo Burnett (Publicis Groupe) e pianificato da Wavemaker, “Il Mixologo” è dedicato al suo prodotto di punta GranMix facendo leva sull’expertise di Ferrari nello scegliere, mixare e dosare i migliori formaggi grattugiati freschi esaltandone i sapori, proprio come un bartender miscela gli ingredienti per ottenere un perfetto cocktail.

Per restare sempre aggiornati sulle attività Ferrari: www.ferrariformaggi.it