Colomba salata di salumi, la nuova tendenza 2025

Secondo impasto: Versare la pasta lievitata nell’impastatrice con la farina e far legare bene l’impasto, incorporare lo zucchero in tre volte alternando con i tuorli. Quando la pasta è liscia ed elastica unire il sale e un po’ di tuorlo, incorporare lentamente l’olio EVO ed infine il Grancotto di Vignola e Il Salame Milano tagliati a cubetti di 1x1 cm. Togliere la pasta dall’impastatrice e dopo averla pirlata, metterla in stampi da colomba da 1 kg, far triplicare il volume, poi cuocere a 175°C per circa 40 minuti. Prima di cuocere spennellare dell’uovo in modo da fare aderire dei semini assortiti. Una volta sfornata inforcare con gli spilloni e lasciare raffreddare per almeno sei ore a testa giù.