Cocktail d’estate: le migliori Vodka artigianali d’Italia

Ideate da Distilleria Urbana Italia di Firenze, “urbani per vocazione, artigiani per scelta”, progetto di Tommaso Pieri, mastro liquorista, e altri due amici fiorentini, “volgari” nell’accezione più vera del termine, ossia quella di essere schiettamente popolari, con gusto, passione e genuinità, queste due Vodka sono prodotte con ingredienti artigianali e sapori naturali. Love Kamikaze è “il liquore che salverà il mondo” poiché amore allo stato liquido: medaglia d’oro ai World Liqueur Awards 2023, è una Vodka al caramello salato (prodotto homemade) inconfondibilmente artigianale, adatta per chi è amante dei gusti morbidi. Utopia è, invece, una Vodka biologica toscana, prodotta per “tendere alla perfezione che non fa parte di questo mondo”: non ha colore, non ha odore, non ha sapore, è semplicemente una splendida vodka.