Citterio Brunch: il ritorno al gusto autentico dei salumi

Per raccontare questa nuova tendenza, la food blogger Federica Gianelli, in arte Papillamonella e lo chef Alessandro De Santis hanno ideato tre ricette che interpretano in modo originale il connubio tra tradizione e innovazione per un brunch all’insegna dell’esplosione di gusto e dell’originalità. Il maritozzo salato con originale Salame di Milano dà nuova vita a un classico della cucina romana, trasformandolo in un bocconcino sfizioso, moderno e innovativo. Il mini spiedino di frutta chic con Prosciutto crudo “il Poggio” esalta il gioco dei contrasti, dove la dolcezza naturale della frutta incontra la delicatezza del prosciutto. La tartelletta gourmet con Sofficette Prosciutto Cotto, crema di zucca, nocciole e timo dimostra invece come i salumi possano essere protagonisti di ricette raffinate ed equilibrate, capaci di sorprendere per consistenza e aroma. Il progetto si inserisce all’interno del nuovo posizionamento e della nuova campagna di comunicazione Citterio, che porta alla riscoperta del gusto ed è capace di regalare momenti di indulgenza e felicità, attraverso uno spot che racconta momenti di vita vera, vissuta, con istantanee rubate. Con questa iniziativa, Citterio rinnova ancora una volta il suo impegno nel coniugare gusto autentico, tradizione e innovazione, rispondendo alle nuove tendenze del consumo contemporaneo e riaffermando il valore dei salumi come protagonisti della convivialità.