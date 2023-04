Che una dolce Pasqua sia

Colomba, uovo o dolci di Pasqua tradizionali? Sono tante e gustose le proposte per la Pasqua 2023 dei migliori Pastry Chef, pasticcerie e forni d’Italia. Ingredienti selezionati, materie prime d’eccellenza e creatività sono le caratteristiche delle bellissime creazioni dei Maestri pasticceri, per celebrare una Pasqua all’insegna dolci prelibatezze.

Sant Ambroeus

La proposta dell’iconica pasticceria, ora anche ristorante, a pochi passi dal Teatro Alla Scala di Milano, comprende la Colomba Classica, con farine di grano tenero provenienti da selezionati mulini italiani, e la versione decorata a mano, con cioccolato fondente rosa pastello, impreziosita dalla colombina, simbolo che ricorre in tutti i prodotti Sant Ambroeus. Bellissime anche le Uova di Cioccolato, in versione rosa o azzurro, con protagonista il cacao monorigine São Tomé, tra i più pregiati al mondo. Una base di cioccolato bianco regge l’uovo guarnito da una colombina centrale, decorato da una elegante bordatura bianca.

Fabrizio Galla

Maestria da Campione del Mondo, ricerca delle migliori materie prime ed eleganza. È il mix vincente di Fabrizio Galla, Ambasciatore Pasticcere dell'Eccellenza Italiana, che presenta la sua colomba in tre varianti: la Classica con bucce d'arancia e di limoni di Amalfi e uvetta, al Cioccolato extra fondente 70% e vaniglia di Tahiti e la Pere e cioccolato. Non mancano le tradizionali Uova al cioccolato fondente 66%, ideale miscela tra due tipologie originarie di Santo Domingo e Nicaragua.

Rinaldini

Immancabile la Colomba nell’esclusiva Easter Collection di Roberto Rinaldini: soffice e gustosa, con ingredienti di alta qualità, sessanta ore di lievitazione e puro lievito madre. Il Pastry Chef riminense propone le versioni N. 1: Classico D’Autore; N.2: il sapore della primavera, con fragoline di bosco, albicocche semicandite e impasto alle Fave di Tonka; Colomba N.3: cioccolato fondente del Venezuela 73%, amarene e pistacchio. Immancabili le Uova di cioccolato al latte o fondente, in diverse coloratissime fantasie.

Charlotte Dusart

Quest’anno la cioccolatiera belga dedica il leitmotiv delle sue uova alla “Chasse aux œufs”, la classica caccia alle uova pasquali che i bambini francesi e belgi fanno nel giardino di casa. La Capsule Collection Pâques 2023 comprende le uova al Cioccolato fondente monorigine Madagascar 71%, al cioccolato al latte o cioccolato bianco su richiesta. Sono ricoperte di pistacchi, mirtilli, albicocche, mandorle, lamponi e fiori eduli. Disponibile inoltre l’uovo al cioccolato al latte ricoperto di sprinkles, allegri zuccherini colorati, ripieno di croccantini al caramello.

Arte del Grano

Una proposta un po’ diversa per celebrare la Pasqua 2023 alla maniera antica calabrese. Anna e Salvatore Pittelli del panificio Arte del Grano propongono la loro versione del tradizionale pane dolce della Pasqua: la Cuzzupa. Un dolce da forno che nasce in Calabria all’epoca della Magna Grecia, inserito nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Disponibile in tre forme, intrecciato, rotondo o a pagnotta, è composto da ingredienti della tradizione insieme a latte e scorza d’arancia. Nella versione circolare è presente un uovo intero a decorare la superficie come l’originale.

Forno Brisa

“I sogni possono ispirare rivoluzioni!” Questo il messaggio con cui il forno bolognese lancia le sue colombe 2023, fatta solo di materie prime selezionate, autoprodotte e provenienti da filiere sostenibili. Perfetta per festeggiare anche il secondo crowdfunding che si chiude superando i 4 milioni, il cui obiettivo è lo sviluppo di un nuovo modello di bakery orizzontale e corale. Disponibili nelle versioni Classica, Gianduia e Caffè, Albicocche e Cioccolato fondente, Vegana e “Brutte ma Buone”, che contribuiscono alla lotta contro lo spreco alimentare. Sono realizzate con cioccolato e gianduia di autoproduzione, caffè tostato nella micro-roastery di proprietà e canditi della filiera Jam Session, progetto ideato da Panificio Moderno di Trento.

Pasticceria De Vivo

La pasticceria di Pompei nata nel 1955 presenta la prima colomba senza lattosio. La colomba "Pellecchiella e cioccolato" senza lattosio si presenta con un soffice impasto, arricchito con albicocche della qualità Pelleccchiella del Vesuvio, vera eccellenza del territorio partenopeo, considerata la più prestigiosa e dolce tra le varietà. Ad arricchire il lievitato di Pasqua sono le pepite di cioccolato senza lattosio Macaè 62%, monorigine brasiliana Valrhona e una glassa alle mandorle altamente selezionate.

Bottega Nazionale

È tempo di colombe anche per il Forno del Nazionale di Vernante (Cn), in val Vermenagna, fratello del ristorante Nazionale che nel 2022 ha ottenuto la stella Michelin sotto la guida dello Chef Fabio Ingallinera. Le colombe del Nazionale sono realizzate in versione Classica, con agrumi canditi Agrimontana e mandorle dell’Azienda Agricola i Minuti; al Pistacchio e al Gianduja, farcite con le rispettive creme artigianali, glassate con il cioccolato Domori e ricoperte di granella di pistacchio e nocciola.

Chef Jorg Giubbani

Da Orto Lab, laboratorio di studio e sperimentazione di Jorg Giubbani, Chef del ristorante Orto By Jorg Giubbani di Moneglia, una Stella Michelin, sono nati tre panettoni d’autore: il Panettone Classico, con glassa alla Mandorla di Avola, il Panettone Pesca di Costigliole - Edizione Speciale Pasqua 2023, con pesche, cioccolato 67% e timo, ed infine il Pandolce genovese “Baciccia”, l’evergreen che sa di Liguria, al Chinotto di Savona (Presidio Slow Food).

Chef Nicola Cavallaro

Direttamente dalla cascina di Un Posto a Milano, lo Chef Nicola Cavallaro, che guida con passione la cucina del ristorante, produce e firma personalmente la sua colomba artigianale. Lievito madre, trenta ore di lievitazione, miele di acacia, mandorle, canditi e farine biologiche macinate a pietra del Mulino Marino: solo ingredienti naturali e genuini. Insieme ai menu di Pasqua e Pasquetta, come sempre a Chilometro Vero, la colomba si potrà gustare al tavolo o acquistare.

Bodrato Cioccolato

Accanto alle uova di Pasqua iconiche, quest'anno Bodrato propone delle imperdibili novità: Uova Aria, Terra e Fuoco, che raccontano gli elementi della Natura; Uovo Faber, con cioccolato spennellato a mano di colore oro e impreziosito da decori e fiorellini colorati di zucchero; Uovo di design Avant-Garde, caratterizzato da pennellate e spirali colorate; Uovo Spider, con righe colorate che si intrecciano; Uovo Astrazione, dove il gioco tra i colori crea effetti ottici onirici; e infine Uovo Tortuga, dalla forma originale con rilievi sulla superficie.

Peck

Peck presenta il nuovo “Uovo alla Milanese”, omaggio alla sua città natale che da 140 anni incarna la tradizione e l’eccellenza gastronomica meneghina. Il cioccolato fondente si unisce al riso e allo zafferano, creando così una combinazione di sapori unica. Disponibili anche due speciali personaggi di cioccolato a tema marino che danno vita a un universo giocoso e colorato. Immancabili per Pasqua anche le Colombe, disponibili nella versione Classica o Ai 3 cioccolati.

Salvatore De Rosa

Il Maestro Lievitista Giancarlo De Rosa presenta due referenze uniche in una veste grafica già affermata e riconosciuta: la Colomba Tradizionale, con olii essenziali di agrumi e vaniglia, e la Colomba al cioccolato e gianduia, per un tripudio di dolcezza. Le colombe, lievitate naturalmente per 36 ore con solo lievito madre, vengono realizzate con farine provenienti da grano coltivato direttamente dal Maestro sui propri terreni di famiglia, nella zona tra i Giardini di Ninfa e il Parco Nazionale del Circeo.

Bonfissuto

La celebre desserteria di Agrigento presenta tre nuove colombe artigianali dal gusto inconfondibile: la Limited Edition al caramello salato con sale di Mozia, la Tradizionale senza canditi con crema spalmabile di pistacchio siciliano e la Tradizionale con mandorle siciliane a km 0 e canditi d’arancia di Sicilia. Bonfissuto ha realizzato anche una linea di uova di cioccolato che contengono deliziose sorprese: al Cioccolato fondente 60% con granella di cioccolato di Modica IGP, al Cioccolato bianco e granella di pistacchio di Sicilia; al Cioccolato al latte e granella di Mandorle di Sicilia; al Cioccolato al latte e granella di nocciole.

Di Stefano

L’azienda dolciaria di Raffadali (Ag) continua a far parlare di sé e della sua scelta di restare in Sicilia attraverso le sue ricette: la Colomba all’Uva Passa Zibibbo di Pantelleria è la novità del 2023 che racconta l’isola attraverso i suoi sapori e odori più autentici. Vellutata e fragrante al palato, questa particolare tipologia d'uva, avvolta dal soffice impasto, esprime la sua naturale dolcezza e la sua distinta nota croccante dei semi all'interno. Il packaging a cura di Industria 01 reinterpreta in versione contemporanea e pop l’illustrazione del tipico carretto siciliano che ha segnato l’originale marchio di logo Di Stefano. Un viaggio alla scoperta del patrimonio naturale e monumentale della Sicilia.

Pasticceria Tabiano

Per la Pasqua 2023 il Maestro Claudio Gatti, Presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre, ha ideato una gamma di colombe artigianali prodotte in un’ottica di benessere e attenzione alla salute del consumatore, da sempre filosofia della pasticceria. Disponibili le versioni ai Dieci zuccheri naturali biologici; la Colomba “Innovazione”, con un blend di farina di grani antichi e biologica delle coltivazioni della Food Valley di Parma e cioccolato bianco biologico; la Colomba dedicata alla via Francigena con crema all’oro rosso della Val d’Orcia e sciroppo leggermente alcolico realizzato nel monastico cistercense dell’abbazia di Chiaravalle; la Colomba dei Templari, con farcitura realizzata con il “caffè dei poveri”, la cicoria, e il Centerbe, digestivo dei monaci dell’abbazia di Chiaravalle.

Chef Matteo Sormani

Due versioni di Colomba pasquale firmate Matteo Sormani, Chef della storica locanda Walser Schtuba a Riale, nella Val Formazza piemontese, a 1800 metri di altitudine. La versione Creativa è un’esplosione di profumi di montagna grazie all’infusione di fieno locale mescolato all’impasto e albicocca candita. La versione Tradizionale si distingue invece per la croccante leggerezza a base di farina di mais e nocciole, con scorze di arancia candita prodotta dallo Chef attraverso un lento processo realizzato all’aria aperta, che consente agli agrumi di arricchirsi delle note aromatiche del territorio.

Pasticceria Lorenzetti

La pasticceria artigianale di San Giovanni Lupatatoto (Vr), guidata dal Maestro Daniele Lorenzetti, propone diverse colombe dai sapori originali, realizzate rigorosamente con lievito madre e materie prime d’eccellenza, senza l’uso di conservanti, emulsionanti o coloranti. Prima tra tutte la Colomba al Vin Recioto, realizzata con recioto della Valpolicella, miele Thun della Val di Non, mandorle, pinoli, nocciole, cacao, farina di granoturco; disponibili anche le colombe Pere e Cioccolato, alla Gianduia e Integrale alle Albicocche.

Armani/Dolci by Guido Gobino

La primavera e la Pasqua sono una vera festa di sapori con Armani/Dolci che propone i prodotti tradizionali dedicati, realizzati con le migliori materie prime e i cacao provenienti da piantagioni note per l’alto livello di qualità. Oltre alla soffice Colomba, sono disponibili le classiche uova di Pasqua in due gusti: al Cioccolato fondente con granella di nocciola o al Cioccolato latte con granella di nocciola e amaretto. La carta che avvolge le scatole e le box, in un delicato color lilla, si ispira ai luminosi abiti decorati con cristalli della collezione Giorgio Armani donna primavera/estate 2023.

Olivieri 1882

Simbolo della Pasqua è la colomba Olivieri 1882, premiata dal Gambero Rosso come la Migliore Colomba Artigianale d’Italia nel 2019. Per la Pasqua 2023, il Pastry Chef Nicola Olivieri propone tre proposte con protagonisti gli Agrumi italiani: la Colomba Limone Vaniglia, la Colomba Arancia, Mandarino e Cardamomo e la Colomba Limone, Pistacchi e Amarene. I nuovi gusti vanno ad aggiungersi alle già consolidate Colomba Classica; Mela, Uvetta e Cannella; Albicocca e Caramello; Amarena; Pesca; Cioccolato Bianco e Frutti di Bosco; Cioccolato e Pera; Tre Cioccolati e Gianduja.

Ascolese

Il pluripremiato Maestro Fiorenzo Ascolese, titolare della Boutique dei Lievitati di San Valentino Torio (SA), propone le Colombe Ascolese 2023, già protagoniste di prestigiosi concorsi. Racchiuse in un pack elegante e innovativo, le Colombe Ascolese sono realizzate con una lievitazione naturale di 36 ore, e vengono proposte nelle versioni Classica, al Limoncello, al Cioccolato & Amarene con impasto al cioccolato e alle Albicocche semicandite del Vesuvio, con la pregiata e locale varietà Pellecchiella.

Fabio Tuccillo

Il Bakery Chef Fabio Tuccillo, medaglia d’argento al concorso Miglior Colomba d'Italia FIPGC nel 2021, propone le sue colombe nelle versioni: Classica; Tuccibueno e caramello mou; al Pistacchio, con gocce di cioccolato Orizaba; ai Frutti di Bosco; la 21 Marzo, con gelatine al mango, cioccolato Yuzu e pesca candita; la Doppio Cioccolato, con un ripieno di crema al cioccolato al latte e cioccolato “biscottato” fuso. Novità di quest’anno, la Pastiera del Vesuvio, con albicocca Pellecchiella, e la Strawberry Temptation, un soffice impasto ripieno di gelatine alla fragola, cioccolato al sapore di fragoline di bosco e fragoline candite.

142 Restaurant

A Pasqua il 142 Restaurant di Milano sorprendere il grande pubblico con il profumo e la leggerezza della sua colomba che, grazie alla doppia lievitazione e a oltre 27 ore di lavorazione, ha una morbidezza unica. Impreziosita da canditi di arancia, mandorle biologiche pugliesi e vaniglia del Madagascar, la colomba è confezionata in un packaging dipinto a mano dal team di 142.

Chef Daniel Canzian

Leggera, soffice e profumata: la Colomba alle Albicocche Arrosto firmata dallo Chef Daniel Canzian torna disponibile con la sua ricetta originale, capace di coniugare la fragranza tipica del lievitato di Pasqua all’aroma fruttato dei cubetti di albicocca leggermente canditi, un tipo di lavorazione che garantisce un gusto naturale e morbidezza alla frutta aggiunta all’impasto. Una ricetta unica, ideata da Chef Canzian e nata dalla collaborazione con Albertengo, azienda leader nella produzione di grandi lievitati.

Andrea Slitti

Per Pasqua, il Maitre Chocolatier Andrea Slitti, tra i più importanti e riconosciuti cioccolatieri artigianali al mondo, ha ideato la “Linea Fantasy”, realizzata artigianalmente nella Fabbrica di Cioccolato di Monsummano Terme (Pistoia). Il “Tartufovo”, al latte o fondente, racchiude un decoro composto da una base di praline “Tartufi” e una colorata paperella di cioccolato; l’Uovo “Campagna” ha una base in riso soffiato ricoperto di cioccolato al latte, che ricorda le praline “Ricci”; “Groviera”, il più giocoso, ritrae un topolino intento a mangiare un pezzo di formaggio, realizzato in cioccolato bianco.

Valrhona Cioccolato

La nuova collezione di cioccolatini Valrhona per la Pasqua 2023 trasporta in un mondo vegetale e primaverile. Le confezioni dai colori pastello, illustrate dall’artista marsigliese Benjamin Flouw, raffigurano una natura vivace e poetica. Da gustare in versione Astuccio o Cofanetto, con ovetti al cioccolato declinati in diverse ricette. Scegliere Valrhona significa impegnarsi per un cioccolato responsabile: il 100% del cacao è tracciato sin dal produttore.

Di Indira Fassioni