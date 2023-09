Caviale e cinema: un legame indissolubile

Il caviale, definito “oro nero”, ha da sempre trovato la sua presenza sui grandi schermi. Un legame che sfiora il lusso e il glamour, portando una dimensione di esclusività nella vita reale e nel mondo cinematografico.

L'iconica Audrey Hepburn ha catturato l'attenzione del mondo nel 1962 quando è stata fotografata con un vassoio di tartine al caviale, impreziosite da diamanti Van Cleef & Arpel, in occasione del lancio del celebre film "Colazione da Tiffany". Un ritratto che incarna perfettamente l'eleganza e il fascino del caviale nel contesto cinematografico. Anche Anita Ekberg ha condiviso un momento simile, posando accanto a Bob Hope.

Il leggendario agente segreto James Bond non è da meno: dall'iconico "Thunderball - Operazione Tuono" a "Casino Royale", l'agente 007 ha fatto del caviale un simbolo di classe e raffinatezza. Il cinema ha persino immortalato il legame tra caviale e storia, come nel film "Il Nemico alle porte" in cui Nikita Khrushchev sottolinea la rilevanza del caviale come lusso accessibile. Addirittura, anche nella memorabile scena della cena in prima classe con Leonardo DiCaprio nel film "Titanic" il caviale è stato protagonista.

Caviar Milano fa impazzire i divi

E ora, il caviale fa il suo ingresso nell'80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con Caviar Milan come protagonista in quattro varianti: Royal Baerii, Royal Beluga, Imperial Beluga e Almas Beluga. Il prestigioso caviale persiano, prodotto con attenzione sulle rive del Mar Caspio, Caviar Milano rappresenta un esempio unico di produzione rispettosa dell'ambiente.

Dal 30 agosto al 9 settembre, il Giardino Segreto del Grand Hotel Palazzo dei Dogi NH Collection si trasformerà in un'oasi di lusso e condivisione grazie alla partnership "To Share The Italian Good Living". Questa straordinaria sinergia riunirà delegazioni professionali, artisti e figure dell'industria cinematografica italiana, creando un ambiente di connessione e collaborazione.

L'apice di questa fusione tra lusso e cinema sarà il 9 settembre con l'Exclusive Cocktail Party, riservato a sponsor, media, professionisti del settore e personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria. Un evento esclusivo, intriso di glamour e luxury food, che incarna l'eccellenza e la raffinatezza dell'esperienza cinematografica.

