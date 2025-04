Barista, Intenso, Napoli e Roma: gli espressi non sono tutti uguali

Un altro caffè della gamma d’Ispirazione Italiana è Roma. Un caffè cremoso e avvolgente che nasconde note di ribes e cioccolato fondente in un corpo vellutato per questo è particolarmente apprezzato non solo al sud Italia, ma anche a Nord Est dove si ricercano note fruttate.

Il consiglio di Paolo Scimone: il momento ideale per bere questo espresso è la mattina, come caffè del buongiorno in abbinamento con un croissant o una fetta di torta. Il suo carattere incisivo lo rende perfetto dopo un pasto elaborato.