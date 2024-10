Baccanale 2024 e “Un filo d’olio” per raccontare Imola

Il programma di Baccanale 2024 prevede tre settimane di incontri ed eventi: si parte sabato 19 ottobre al Teatro Ebe Stignani con una lectio magistralis del Prof. Massimo Montanari sul tema “Condire, friggere, ungere. La millenaria epopea dell’olio tra gusto e bellezza”. Il giorno successivo Alessandro Barbero si unirà a Montanari per un dialogo su “Alimentazione e società nel Medioevo” presso il Teatro Stignani, mentre in Piazza Caduti per la Libertà sarà inaugurata la collettiva di illustratori “THAT’S IT” in un connubio tra arte e gastronomia. Negli stessi giorni saranno lanciati anche dei menù a tema disponibili per le tre settimane della rassegna nei circa 33 ristoranti locali aderenti. Negli stessi giorni si terranno le Finali Mondiali Ferrari 2024 all’Autodromo di Imola, in programma dal 16 al 19 ottobre.