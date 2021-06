All’asta per la Ricerca due latte esclusive di Calvisius serigrafate in rosa 

Le eleganti latte di Calvisius si tingono di rosa in occasione della 1000 Miglia Charity 2021 per la Ricerca, progetto di beneficienza organizzato dalla storica gara italiana di auto d’epoca corsa dal 16 al 19 giugno. Per l’occasione l’azienda bresciana brand top di gamma di Agroittica Lombarda, maggiore produttore mondiale di caviale sostenibile, ha messo all’asta due esclusive latte da 500gr del suo pregiato Calvisius Caviar Tradition Royal. Sono solo due gli esemplari di colore rosa di una limited edition realizzata unicamente per la corsa. Disponibili su Charity Stars al link www.charitystars.com/product/calvisius-caviale-tradition-royal, il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione IEO-MONZINO per IEO Women’s Cancer Center, che sostiene le donne in ogni aspetto, dalla prevenzione alle cure, dei tumori femminili.

L’asta online della 1000 Miglia Charity 2021 per la Ricerca sarà attiva fino alla mezzanotte del 28 giugno all’interno del portale Charity Stars, dove i partecipanti potranno puntare la propria somma a partire da una base di 500 euro a latta. Il giorno seguente la chiusura dell’asta il prodotto sarà spedito direttamente ai vincitori tramite spedizione refrigerata nel giro di 24/48 ore.

A promuovere il progetto di beneficienza che ha seguito tutta la 1000 Miglia 2021 è il celebrity pink team in rosa composto da Caterina Balivo, Cristina Parodi, Alessandra Mastronardi, Melissa Satta e Francesca Piccinini. Accanto a loro le board member della Fondazione IEO Warly Tomei – ideatrice dell’iniziativa – e Umberta Gnutti Beretta, insieme a Viviana Galimberti, Direttore della Divisione di Senologia Chirugica dello IEO-Istituto Europeo di Oncologia. Il team tutto al femminile ha seguito la corsa per sensibilizzare partecipanti e pubblico, invitando alle donazioni online e alla partecipazione all’asta in sostegno della Fondazione. La struttura milanese a cui saranno destinati i fondi è il primo centro multidisciplinare e multifunzionale interamente riservato al mondo dei tumori femminili nella sua totalità, dalla prevenzione alla diagnosi precoce fino alle terapie e al reinserimento nella quotidianità, con il recupero del progetto di vita individuale.

Un’iniziativa in rosa per un’azienda dalla direzione femminile: a capo di Agroittica Lombarda, di cui Calvisius rappresenta la linea premium, c’è infatti dal 2017 la bresciana Carla Sora. “L’obiettivo comune è sostenere un progetto dal forte valore umano, che pone al centro la salute delle donne. Le 1000 Miglia sono un appuntamento storico, che appartiene alla cultura della nostra città ed è quindi un onore per noi partecipare all’asta con queste due speciali latte Calvisius, dedicate a questo evento.”

Di IndiraFassioni