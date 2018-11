Alla Leopolda di Firenze torna Food & Wine in Progress

Cuochi , sommelier ed eccellenze del territorio si riuniranno sabato 1 e domenica 2 dicembre alla stazione Leopolda di Firenze per la quarta edizione di Food & Wine in Progress . Per tracciare l’enogastronomia del futuro nella più importante rassegna del settore food della Toscana. Promossa dall’ Associazione Italiana Sommelier Toscana e l’ Unione Regionale Cuochi Toscani con Cocktail in the World Mixology, in collaborazione con Coldiretti, Confcommercio e Confartigianato Imprese, si presenta come il luogo spazio temporale in cui si condividono, si studiano, si tracciano nuove linee e tendenze del mondo del vino e della cucina. Arte, conoscenza, cultura e creatività, vanno a ricercare le esigenze future dei consumatori e quindi del mercato, a conclusione di una stagione importante, quella dell’anno del cibo italiano.

Saranno presenti le massime eccellenze della Toscana in ogni settore agroalimentare. Per citarne alcune: Consorzio Prosciutto Toscano DOP, Consorzio della Finocchiona IGT, Consorzio del Pecorino, Consorzio di tutela del vitellone bianco dell’Appennino centrale, Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP, Boscovivo Tartufi. A Food & Wine in Progress 2018 si parlerà dei vantaggi dell’agricoltura biologica e di valorizzazione dei piatti della tradizione con la presenza di Coldiretti. Ci saranno panificatori e macellai e verrà reso omaggio all’anno del cibo italiano con il coinvolgimento di Luciano Artusi erede del “padre della cucina italiana” Pellegrino Artusi, morto a Firenze il 30 marzo 1911, e di Franco Torrini, titolare di Torrini Gioielli, azienda attiva a Firenze dal 1369 e creatrice delle celebri forchette d’argento che Caterina de’ Medici si porto alla corte in Francia. Grandi novità sono previste anche nel Main Event Cocktail Show, promosso da Cocktail in the world Mixology: in scena il meglio del panorama della mixology, proposto nel giusto mix di moderno e vintage, sapientemente miscelati nel capiente shaker del “Made in Italy”. Molto ricco anche anche il programma stilato dall’Unione Regionale Cuochi, che mette al centro la valorizzazione del legame dei cuochi con il territorio di appartenenza, con il prodotto locale, con le proprie origini e la propria identità. Le attività dei cuochi si divideranno in due aree: da un lato, di fronte al palco principale, saranno presenti i maggiori consorzi e aziende di produzioni alimentari toscane con le proprie eccellenze; dall’altro lato del palco, 28 promettenti cuochi toscani, suddivisi in 4 turni, si alterneranno elaborando prodotti tradizionali e trasformandoli in finger food creativi e moderni, esprimendo quei valori che hanno fatto grande la cucina italiana: memoria storica, qualità del prodotto, tecnica, creatività e buongusto.



Food & Wine in Progress - Firenze - www.foodandwineinprogress.it



Di Indira Fassioni