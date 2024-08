AldiVino, il fine dining umbro dove il pairing si inverte

La cucina è il regno dello Chef Enrico Pistoletti. Viaggiatore curioso, chef cittadino del mondo e professionista etico che ha fatto del concetto eat local, think global un manifesto della sua cucina e delle sue intenzioni. Una cucina divertente, leggera e non scontata, menzionata in guida Michelin come “proposta contemporanea e creativa”, dove produttori e prodotti locali, si legano a ispirazioni dal respiro internazionale. La mano di Enrico Pistoletti è evidente in ogni piatto, incisivo ed estetico. I menù degustazione sono due, ЯEVOLUZIONE ed EVOLUZIONE, rispettivamente da cinque e otto portate.