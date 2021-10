Ad ottobre i weekend sono tutti nel segno di eatPRATO Walking

eatPRATO 2021 è la manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio, organizzata dal Comune di Prato e dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, giunta ormai alla quinta edizione.





Una manifestazione che nel corso degli anni è cresciuta, ha rinnovato e arricchito i diversi format, ha superato, e sta superando, anche le difficoltà della pandemia, scommettendo su nuove modalità di fruizione.



L'edizione 2021 vede quindi ripetersi due volte l'anno, a primavera e in autunno, il format WALKING imperniato su arte, food e natura e che permette attraverso la modalità itinerante (primo ciclo tutti i week end di maggio) di scoprire la città e il territorio in sicurezza e due eventi puntuali, in estate e in inverno (quest'ultimo con un focus sulla pasticcieria, eccellenza pratese), che si configurano come veri e propri festival del gusto.

"Io son di Prato, e se non fossi nato pratese vorrei non essere venuto al mondo" scriveva Curzio Malaparte, l'autore tanto discusso, e per molti versi geniale, di "Maledetti Toscani". Con disincanto e colta curiosità tutti i sabati si andrà alla scoperta della sua Prato densa di vita e passione e nelle domeniche saranno le colline e la vallata dove Prato si adagia su un cuscino di verde.

Dal 2 al 31 ottobre 2021 torna, dunque, eatPRATO Walking, l'evento diffuso e dinamico che accende il desiderio di stare all'aria aperta, trova ragioni per camminare insieme, scoprire la città e la campagna insieme al piacere di fare soste golose sempre diverse.

Quattro fine settimana di ottobre, più la data conclusiva coincidente con la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, in cui si esplora il rapporto tra arte, letteratura, natura, gusto con la parola a tessere un racconto che spiega ed affascina.

Il format è quello che ha avuto nelle ultime edizioni tanto successo: il sabato, con inizio alle ore 10.30, tour storici artistici-itineranti e guidati in città, incursioni teatrali, momenti gastronomici che vanno dalla prima colazione al pranzo o all'aperitivo, tappe presso le più note pasticcerie in città, bistrot, enoteche, ristoranti. Oppure, in alternativa c'è il Deliver EAT, la eatBOX gourmet con prodotti esclusivamente del territorio, ricette tipiche o di nuova creazione.

La domenica, con inizio alle ore 8.30, passeggiate naturalistiche nella zona del Montalbano, paesaggi resi celebri dai dipinti di Leonardo, con guida, soste di contemplazione del paesaggio, tappe davanti ad abbazie, pievi o antiche rocche, pranzi e pic nic nel verde presso agriturismi, aziende agricole, frantoi, cantine. E, considerato che siamo ad ottobre, il fil rouge sarà quello dei vini della DOCG Carmignano e dell'olio extravergine di oliva, con passeggiate domenicali con protagonisti i vigneti e la vendemmia. Le produzioni saranno esclusivamente di altissima qualità e del luogo, il tutto nel segno del local.

La giornata conclusiva del calendario di eatPRATO Walking di ottobre 2021, domenica 31 ottobre, coinciderà con la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, evento che propone in diversi comuni italiani tanti itinerari alla scoperta di piccoli gioielli del territorio. Per l’occasione eatPRATO Walking incontra il Turismo Industriale alla scoperta di storie, uomini e attività che hanno segnato il profilo e il carattere della città.

"Come promesso, l'edizione di eatPRATO 2021 si articola con tante iniziative durante tutto l'anno", dichiara l'Assessore al Turismo Gabriele Bosi. "L'edizione autunnale di eatPRATO Walking permetterà di riproporre la formula di visitare il territorio tenendo insieme la fruizione artistica, la camminata nella natura o nel centro storico, l'esperienza enogastronomica. Questo mix di esperienze è il tratto caratteristico di eatPRATO".

“In quest’ultimo anno - ha detto Matteo Biffoni, Sindaco di Prato - abbiamo scoperto ancora di più la bellezza e la bontà dei nostri territori, dei prodotti genuini, della felicità di una semplice passeggiata o di gustare un buon vino. EatPrato Walking offre tutte queste esperienze e molto altro, rappresenta la voglia di andare avanti, di guardare con un po’ di ottimismo ai mesi futuri e allo stesso tempo valorizza quanto di bello Prato sa offrire, ai suoi cittadini e ai suoi visitatori. Percorsi d’arte o in mezzo alla natura, sapori della tradizione o nuove sperimentazioni, Prato è una città per tutti i gusti, capace di soddisfare chiunque abbia voglia di qualcosa di nuovo”.

eatPRATO Walking, che si è ormai affermato come un modello virtuoso, un mix di benessere, attività fisica, arte, cultura, natura e gusto, innovativo rispetto alle consuete modalità di fruizione degli eventi enogastronomici, in grado di intercettare tendenze e stili di vita sempre più ambiti, in questo particolare momento storico, rappresenta un'esperienza conviviale, partecipata e di relazione, in assoluta sicurezza. Un mix tra turismo outdoor e turismo enogastronomico, che permette a tutti di scoprire il territorio, le sue eccellenze, i suoi artigiani del gusto come un vero e proprio insider che si riappropria del tempo del buon vivere.

Grazie alle Guide delle Associazioni FareArte Prato e ArteMia Prato, per la parte storico-artistica, e a quattro diverse guide ambientali e naturalistiche per la parte escursionistica, nonché l'Associazione STA Spazio Teatrale all'Incontro per gli interventi attoriali di teatro open air, scopriremo una Prato non solo sempre più foodie, ma una città che, accanto ad un sorprendente centro storico racchiuso per intero da mura trecentesche, denso di palazzi rinascimentali, chiese monumentali, opere d'arte en plein air e musei raffinati, rivela anche un'anima contemporanea giovane e vibrante e molto green, con un patrimonio storico industriale dalle valenze turistiche in pieno fermento.

E poi, come una collana di verde, quelle colline boschive che abbracciano la città con tante vallate fitte di piccoli borghi, fattorie, agricoltura sostenibile.

EatPRATO Walking attraverserà proprio questi chilometri belli e buoni che fanno di questa terra un paesaggio d'autore. E dopo avere scoperto a maggio la Prato al tempo di Dante, il "compagno di viaggio" di ottobre sarà Curzio Malaparte. Con disincanto e colta curiosità scopriremo la sua Prato densa di vita e passione.

eatPRATO è la manifestazione a marchio registrato di promozione e valorizzazione dei prodotti e dell'enogastronomia di Prato e del suo territorio organizzata dal Comune di Prato e dalla Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi.

http://www.eatprato.it

Di Indira Fassioni