A Napoli i Dolci Delle Feste dei Grandi Interpreti by Mulino Caputo

Ecco i protagonisti e le rispettive proposte: Giustina Brasiello, Pastry chef del Grand Hotel Vesuvio di Napoli, ha presentato una cassata realizzata con crema frangipane (con farina di mandorle), croccante al cioccolato fondente e pistacchio, amarene e gelèe d’arancia in mousse di ricotta, che ha ribattezzato Armonia mediterranea; Salvatore Capparelli, affiancato da Raffaele Barresi, della Pasticceria Salvatore Capparelli, ne ha proposto una versione con massa di cacao al 70% e priva di lattosio, a cui ha dato la originale forma di una cartella della tombola napoletana. Il Maestro Sal De Riso, dell’omonima pasticceria della Costa d’Amalfi, ha potato in degustazione una Cassata oplontina, con Pan di Spagna bagnato allo Strega, ricotta di bufala e albicocche semi candite. Marco Infante, pasticcere di Casa Infante, con la sua Trilogia di cassatine, ha introdotto alcune variazioni nella lavorazione della ricotta, aggiungendo all’impasto, gianduia, mandorla di Toritto e croccante all’amarena. Pasquale Pesce, della storica Pasticceria Pesce, ha riproposto il suo signature cake, la Cassata avellana: Pan di Spagna con ricotta di pecora, gocce di cioccolato e abbondanti nocciole di Avella. Sabatino Sirica, accompagnato dalla nipote, la giovane pasticcera Ilaria Varriale, ha affiancato la cassata vesuviana tradizionale a quella proposta in “dimensione ridotta”: un pasticcino infornato di cassata, con ricotta all’arancio.