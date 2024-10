9 Gin artigianali per celebrare l’International Gin & Tonic Day

Il suo nome deriva dalla parola "bocin" che, in piemontese, significa "vitello", ed infatti Bugin è un compound Gin che unisce mixology, cucina e bbq. Distillato in Piemonte con 8 botaniche distillate singolarmente con il metodo a caldo in alambicco a bagnomaria, complementari a quelle usate nelle cotture. Un’idea di Mauro Schiavo, barman e macellaio, che nel 2017 inizia a sperimentare abbinamenti tra tagli pregiati di vitella Fassona e Gin & Tonic. Mauro dedica diversi anni alla scelta delle botaniche che compongono il Gin, ossia ginepro, genepy, artemisia, timo, achillea Millefoglie, angelica, tanaceto e zedoaria, ottenendo un distillato secco al palato, balsamico e aromatico. Bugin rende unici i piatti di carne ed è ideale anche per le marinature: da provare, infatti, con i Cocktail Rubs, i primi e unici rub artigianali prodotti da Bugin, che racchiudono le botaniche del Gin in sei diversi mix di sale, spezie ed erbe per massaggiare la carne, il pesce, la frutta o la verdura prima di cuocerli, ai profumi e sapori di Gin & Tonic, Negroni, Martini, Spritz, Gin Mule e Mojito.