“I nuovi onnivori”: Roberta Schira contro gli allarmisti alimentari

I nuovi onnivori – la gioia di mangiare tutto si propone proprio come portavoce di una terza via, quella verso un’alimentazione etica e tollerante all’insegna dello scambio culturale e della convivialità, che combini allevamento sostenibile e profitto, piacere della tavola e impatto ambientale zero. E che ci consenta di godere, senza esagerare, anche di quei cibi troppe volte considerati «proibiti» senza sentirci in colpa o giudicati, ma anzi, gratificati.



Il “nuovo onnivoro” è una figura attenta alla qualità del cibo, che sa comprendere in modo critico e intelligente le ricerche scientifiche, e che sceglie consapevolmente un’alimentazione etica che combini allevamento sostenibile e profitto, gusto per il cibo e impatto ambientale zero. Per Roberta Schira, è colui che fonde «un pizzico di scienza, un pizzico di coscienza e un pizzico di filosofia».

A differenza degli innumerevoli libri usciti negli ultimi anni, con ricette difficili da riprodurre a casa, “I nuovi onnivori” è un libro di formazione culinaria che va oltre la cucina, e si focalizza sulla funzione terapeutica del cibo.



Una lettura che si sviluppa in un dialogo con Tom, agronomo italoamericano alla ricerca della sua identità alimentare: ha qualche intolleranza, molte certezze e molti dubbi. È l’interlocutore a cui Roberta Schira si rivolge per rispondere a tutte le domande che potrebbero essere tranquillamente quelle di ognuno di noi: Tom infatti dà voce tutti gli interrogativi che sorgono nel quotidiano, dovuti ai messaggi contraddittori che arrivano dai media e dalla società in relazione all’ambiente e all’alimentazione. Il dilemma odierno è ormai quello di come sopravvivere ai riti alimentari contemporanei fra gusto, salute e paure legate alle ideologie alimentari.



Uscito nelle librerie il 7 marzo 2019, è un mix tra un manuale e un trattato: Roberta Schira ci spiega come organizzare una cena per vegani e onnivori (con piccolo ricettario in appendice); come riconoscere un ristorante sostenibile e un allevamento eticamente accettabile; ci ricorda inoltre di prediligere i cibi freschi a quelli confezionati e già pronti da mangiare e di riservarci il giusto tempo da dedicare alla tavola.



I nuovi onnivori – La gioia di mangiare tutto - Roberta Schira - Vallardi editore



Di Indira Fassioni