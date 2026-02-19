Turchia, un giornalista italiano è stato arrestato
Andrea Lucidi si trovava insieme a una delegazione internazionale, secondo quanto riferito in una nota dell'organizzazione International Solidarity for Political Prisoners
Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato arrestato in Turchia insieme a una delegazione internazionale, secondo quanto riferito in una nota diffusa dall'organizzazione International Solidarity for Political Prisoners (IS4PP). La delegazione, composta da avvocati, giornalisti e difensori dei diritti umani, era arrivata ieri nel Paese per effettuare ispezioni in loco sui nuovi modelli carcerari e sulle rigide condizioni di isolamento. Questa mattina i membri del gruppo sono stati fermati e posti in arresto.
La farnesina segue il caso
Il Consolato Generale d'Italia a Istanbul sta seguendo la vicenda del giornalista italiano Andrea Lucidi che è stato fermato nel pomeriggio odierno dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione nei pressi di Istanbul, dove si troverebbe tuttora. È quando rende noto la Farnesina. Il ministero, in costante raccordo con il Consolato Generale a Istanbul, è in contatto con le autorità locali per acquisire ogni elemento utile sulla situazione e garantire al connazionale la necessaria assistenza consolare.