Turchia, un giornalista italiano è stato arrestato

Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato arrestato in Turchia insieme a una delegazione internazionale, secondo quanto riferito in una nota diffusa dall'organizzazione International Solidarity for Political Prisoners (IS4PP). La delegazione, composta da avvocati, giornalisti e difensori dei diritti umani, era arrivata ieri nel Paese per effettuare ispezioni in loco sui nuovi modelli carcerari e sulle rigide condizioni di isolamento. Questa mattina i membri del gruppo sono stati fermati e posti in arresto.