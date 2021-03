Covid, Speranza: "Nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile | Le scuole saranno chiuse nelle zone rosse"

"Curva in ripresa, dobbiamo vincere la pandemia" - "Il principio guida del nuovo Dpcm - ha chiarito il ministro Speranza -, adottato dopo un ampio confronto con Parlamento e Regioni, è la tutela della salute come questione fondamentale e faro, linea guida essenziale. Per ricostruire il Paese, per lo sviluppo del Paese, bisogna vincere la pandemia. La curva dà segnali robusti di ripresa e risalita e facciamo i conti con varianti temibili come la inglese, ma anche la sudafricana e la sudamericana".

"Restano i colori" - Il Dpcm "prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali che sono vigenti - ha aggiunto -. Viene confermato il modello di divisioni del nostro Paese di aree che corrispondono a colori. Noi riteniamo che differenziare i territori sia la strada giusta perché ci permette di dare la risposta più idonea ad ogni segmento del Paese".