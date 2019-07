Rifiuti Roma, Salvini: "In Campidoglio e Regione hanno dormito"

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, interviene sull'emergenza rifiuti a Roma. "Non siamo interessati alle polemiche, vogliamo risolvere i problemi e tutelare la salute dei romani", dice. Secondo il vicepremier, se esistono solo tre impianti di trattamento rifiuti significa che "qualcuno in Regione Lazio e in Campidoglio ha dormito e non si è mosso per tempo". Salvini conclude che "gli unici che rischiano di fare affari sono i criminali".