Papa Francesco: "Qualche politico merita gli insulti ma preghiamo per loro"

"Bisogna pregare anche per i governanti e per i politici, perché possano portare avanti dignitosamente la loro vocazione", ha proseguito il Pontefice. "Chi di noi - ha chiesto - ha pregato per i governanti? Chi di noi ha pregato per i parlamentari? Perchè possano mettersi d'accordo e portare avanti la patria? Sembra che lo spirito patriottico non arrivi alla preghiera; sì, alle squalificazioni, all'odio, alle liti, e finisce così".



Per il Papa "si deve discutere e questa è la funzione di un Parlamento, si deve discutere ma non annientare l'altro; anzi si deve pregare per l'altro, per quello che ha un'opinione diversa dalla mia". Di fronte a chi pensa che quel politico sia "troppo comunista" o "un corrotto", il Papa non chiede di "discutere di politica" ma - insiste - di pregare. C'e' poi chi afferma che la "politica è sporca". Ma Paolo VI, sottolinea, riteneva che fosse "la forma più alta della carità".