Leonardo, il Mef indica Mariani amministratore delegato e Macrì presidente

In vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente. Non vengono quindi confermati l'ad ed il presidente uscenti, Roberto Cingolani e Stefano Pontecorvo. Mentre per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel il ministero dell'Economia si è espresso, depositando la lista come azionista, per la conferma di Favio Cattaneo come amministratore delegato e di Paolo Scaroni come presidente.