Imola, il sindaco Manuela Sangiorgi si dimette: “Il M5S è morto con Casaleggio”

"La situazione nazionale si ripercuote per forza anche su quella locale" ha continuato Sangiorgi, “Il M5S non esiste più, cos'è questo trasformismo? Tutti i miei ideali sono andati in frantumi. Per me il M5S è morto. Quando è mancato Gianroberto Casaleggio ho visto l'inizio della fine, perché si sono appropriati di ruoli apicali persone senza arte né parte".

L'ex primo cittadino ha poi concluso affermando di essere stata continuamente bersagliata dal fuoco amico, "qui si voleva solo un burattino", dice tra le lacrime. Nel 2018 aveva sbaragliato l'avversaria del Pd ed era stata sostenuta da Beppe Grillo e Luigi Di Maio che erano andati personalmente a Imola per festeggiare la sua vittoria.