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© Ufficio stampa | Frammento di pagina miniata – inchiostro, tempera e oro su pergamena, XIII sec.
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Tutela del patrimonio culturale

Presentati a Roma i beni rimpatriati dagli Stati Uniti: le immagini

Alla presentazione presso il comando carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale Giuli e l'ambasciatore Fertitta 

29 Apr 2026 - 21:41
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