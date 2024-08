Il mondo della lirica in lutto: morta la celebre soprano Mirella Freni

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti: Cavaliere di Gran Croce dello Stato italiano, le insegne della Legion d'Onore in Francia, l'onorificenza di Kammersaengerin in Austria e Germania, il sigillum magnum dell'Ateneo di Bologna, la nomina ad accademica effettiva di Santa Cecilia. I sindaci di Miami e New York le hanno consegnato le chiavi delle città, l'università di Pisa le ha conferito la Laurea honoris causa in lingue e letterature straniere; l'Oscar della lirica a Verona, il Midem Classical Awards a Cannes. Nel 2005 il Metropolitan di New York ha organizzato un gala per celebrare i suoi quarant'anni dal debutto in quel teatro e i cinquant'anni di carriera.