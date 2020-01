Canada, fuoripista in motoslitta finisce in tragedia: un morto e 5 dispersi

Una guida è morta e cinque turisti francesi sono dispersi nel nord de Quebec , in Canada. Lo hanno reso noto le autorità locali spiegando che il gruppo stava facendo un giro in motoslitta su un lago ghiacciato quando la superficie ha ceduto . L'incidente è avvenuto nella regione del Lac Saint-Jean . La guida è stata recuperata dalle acque gelide dai soccorsi ma è deceduta durante la notte in ospedale.

L'incidente - "Mancano all'appello cinque turisti francesi", hanno fatto sapere fonti dei soccorsi sottolineando che otto sub stanno partecipano alle ricerche. "Il punto dove è avvenuto l'incidente non faceva parte di una pista segnalata e il gruppo era fuori pista", hanno aggiunto le autorità canadesi. Forse la guida non conosceva bene la zona, perché è un'area nota per avere ghiaccio estremamente sottile a causa della corrente”, hanno concluso i soccorritori. Il lago si trova a circa 70 chilometri a nord-ovest di Saguenay.

I pericoli - Una tragedia avvenuta in una delle regioni più belle del Canada che in questo periodo dell'anno si trasforma nel regno della motoslitta. Comitive di appassionati attraversano piste da sci e laghi ghiacciati, passando per sentieri ricoperti di neve per vivere avventure uniche e affascinanti. Le slitte trainate da cani e le motoslitte rappresentano le soluzioni più gettonate per percorrere questi itinerari invernali. Può accadere però che il pericolo sia dietro l'angolo, proprio come è successo in questo caso: lo specchio immacolato di un lago innevato e ghiacciato può cedere sotto il peso di un gruppo di escursionisti. Per uno dei turisti, stavolta non c'è stato scampo. Mentre si continuano a cercare i dispersi.