Bollino blu caldaia 2024: cos'è e a chi spetta

Questa certificazione è competenza del Comune. Infatti, a seconda delle direttive degli enti locali, possono variare le modalità di rilascio e le tempistiche del Bollino blu. In generale, per ottenerlo bisogna rivolgersi a tecnico qualificato, che accerti che l'impianto soddisfa gli standard di sicurezza, efficienza energetica e rispetto delle normative ambientali. Per farlo, il tecnico dovrà eseguire questi passaggi e verifiche:

- Analisi dei fumi di scarico: si tratta di un test per verificare che le emissioni della caldaia rientrino nei limiti di legge, in modo che l'impatto ambientale sia ridotto e la caldaia operi in modo sicuro.

- Controllo del rendimento energetico: l'addetto al controllo verificherà l'efficienza energetica della caldaia. Il buon funzionamento dell'impianto contribuisce nel tempo a ridurre i costi energetici.

- Ispezione dei componenti della caldaia: il tecnico controlla che le parti meccaniche ed elettriche dell'impianto funzionino perfettamente e che non siano presenti danni o segni di usura. Durante l'ispezione, vengono esaminati i bruciatori, i ventilatori e gli scambiatori di calore allo scopo di verificare che non siano presenti malfunzionamenti che potrebbero compromettere non solo l'efficienza della caldaia, ma anche la sicurezza.

- Controlli di sicurezza: il tecnico deve verificare tutti i dispositivi di sicurezza della caldaia per assicurarsi che l'impianto sia in grado di rispondere a situazioni critiche. Tra i dispositivi da controllare, ci sono anche le valvole di sicurezza e i termostati.

- Verifica e regolazione della pressione: tra i controlli da fare c'è anche quello riguardante la pressione. Nel caso sia troppo bassa o troppo alta, il tecnico la regolerà, in modo da garantire che la caldaia funzioni nel modo più sicuro e ottimale.



Una volta terminata l'ispezione, il tecnico qualificato redigerà un rapporto dettagliato sulle condizioni dell'impianto. Solo se l'esito sarà positivo, provvederà all'emissione del Bollino Blu, che sarà apposto sul libretto della caldaia. Nella malaugurata ipotesi che i controlli abbiano dato esito negativo, lo stesso tecnico indicherà al responsabile dell'impianto gli interventi di riparazione o manutenzione necessari. La documentazione di revisione va conservata accuratamente. Infatti, deve essere sempre disponibile nel caso che le autorità competenti dispongano una qualche verifica.