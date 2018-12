"Studiare solo per il piacere di imparare": la scuola di Varese che ha abolito i voti

Imparare solo per il piacere di apprendere, senza essere vincolati ad alcuna valutazione numerica. Questo lo spirito che muove l'insegnamento nella scuola elementare IV Novembre di Varese, dove si è scelto di abbandonare i tradizionali voti in forma numerica per promuovere una maggiore responsabilizzazione del bambino e, al contempo, abbattere la competizione fra compagni di classe.



"Non più una classica pagella, ma un resoconto delle competenze e delle abilità acquisite durante l’anno" ha spiegato ai microfoni di "Mattino Cinque" l'insegnante Licia Tondini. Un metodo particolare che tuttavia non trova il favore di tutti i genitori, più orientati verso il sistema classico poiché i voti permettono ai bambini di capire il livello in cui si trovano.