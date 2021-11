Ripartire dalla cucina: la storia del giovane Andrea

L'iniziativa vuole offrire opportunità professionali a ragazze e ragazzi (18-19enni) che vivono in situazioni di stallo per vari motivi: fallimenti scolastici, scelte di vita sbagliate o contesti familiari complicati.

I ragazzi - in gran parte della provincia di Milano - vanno a "bottega" per sei mesi presso artigiani, individuati da Mediafriends e dalla onlus fondata da Don Gino Rigoldi, in grado di trasmettere competenze tecniche, passione per il lavoro e uno stile di vita sano. I "maestri di mestieri" insegnano professioni come ristorazione, sartoria e meccanica ciclistica.

Uno dei tirocinanti, Andrea, sta svolgendo lo stage nella cucina del ristorante milanese Ratanà dello chef Cesare Battisti, e il 12 novembre è stato protagonista a "Cotto e mangiato – Il menù", cucinando sul set con la conduttrice Tessa Gelisio e spiegando come si può ripartire da zero nonostante le difficoltà.

"Noi di Cotto e Mangiato siamo da sempre sensibili ai temi sociali. Per questo siamo felici di contribuire a "Scuola di vita", racconta Tessa Gelisio. "Il progetto è semplice e concreto: il ragazzo o la ragazza vengono affiancati, per 6 mesi, a un artigiano, una persona che è capace di creare bellezza con le mani e, attraverso il suo lavoro, sa trasmettere passione e valori. In questa relazione, impegnandosi a apprendere le regole del lavoro, che sono anche le regole della vita, il ragazzo o la ragazza avrà l'opportunità di misurarsi innanzitutto con se stesso e poi con gli altri, colleghi e clienti."

"L'obiettivo del progetto - continua Tessa - non è semplicemente quello di offrire una opportunità di inserimento lavorativo ma quello di consentire al ragazzo di capire qual è la sua vera strada e di individuare e sviluppare quel talento che tutti i giovani, tanto o poco, hanno. Alla fine del percorso spetterà al ragazzo decidere se intende continuare sulla strada intrapresa, in questo caso il mondo della cucina, oppure riprendere gli studi o dedicarsi a altro. Lungo questa via, dove si incontrano talento e formazione, abbiamo conosciuto Andrea".

Al fianco del giovane Andrea De Feudis lo chef Cesare Battisti, che spiega: "Quando la produzione mi ha contattato per proporre l'inserimento di Andrea, ho cercato di capire i confini del progetto. Ho parlato con gli amici di Mediafriends, ascoltato in religioso silenzio come è nata l’idea e in cosa consiste. A questo punto, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, io e il mio staff abbiamo accettato con convinzione di aderire. Ci ha colpito l'entusiasmo di Andrea, che non aveva mai frequentato una cucina , e la sua voglia di mettersi alla prova. Il mondo della cucina è un mondo difficile. In cucina... si corre! Ma è anche un'ottima palestra dove si impara la disciplina, il lavoro di squadra e, più di tutto, si impara a pensare con la propria testa. Sono convinto che questa esperienza sia stata realmente formativa per Andrea e lo aiuterà a costruirsi un futuro."