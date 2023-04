Burger di ceci e carciofi con salsa tahina

Farina integrale o grano saraceno (per una versione senza glutine)

PROCEDIMENTO

Pulite i carciofi, tagliateli a fettine, ammollateli in acqua e limone e poi cuoceteli in padella antiaderente con un giro di olio Evo per 15 minuti. Frullateli con i ceci, la farina, aggiustate di sale e formate i burger con le mani o con un coppapasta.

Cuoceteli in padella con un filo di olio Evo, 3 minuti per lato. Per la salsa, frullate la tahina con l'olio Evo, la bevanda o yogurt vegetale, il succo di limone e il sale, fino ad ottenere un'emulsione omogenea. Assemblate aggiungendo una verdura di stagione e la salsa e servite.