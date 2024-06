Sos del Wwf: "La giraffa rischia un'estinzione silenziosa"

Le ultime stime della Giraffe Conservation Foundation rilevano come le quattro specie di giraffa (settentrionale, reticolata, masai e meridionale) vivano in un “isolamento riproduttivo” che impedisce loro di incrociarsi. Anche l'apparente aumento della popolazione (un 20% in più tra il 2015 e il 2021) sarebbe il frutto di un miglioramento nelle tecniche usate per il censimento. I rilievi fotografici e l’uso di software, che scansionano e riconoscono gli individui sulla base del disegno unico delle macchie del mantello, ha permesso di individuare anche gli erbivori che rimangono nascosti all'occhio umano e agli elicotteri che sorvolano le aree.