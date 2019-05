Usa, un cane (sano) è stato soppresso per essere sepolto con la padrona: è polemica

Un cane sano è stato soppresso per essere sepolto insieme alla sua proprietaria. E' accaduto a Richmond, negli Stati Uniti. Era stata la stessa padrona a chiederlo esplicitamente nel suo testamento. Il caso dello Shih Tzu Emma - questo il nome dell'animale - ha scatenato le polemiche. Gli animalisti del Chesterfield County Animal Service, il rifugio per animali dove il cane era stato portato in attesa dell'eutanasia, avevano cercato di fermare l'esecutore delle volontà della donna, cercando di convincerlo a non uccidere Emma, bensì a darla in adozione, senza però riuscirci. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando dibattiti e indignazione. Lo riportano i media americani.