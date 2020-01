Un cane allunga la vita: lo dice la scienza

I medici riportano una ricerca compiuta daIl'American heart association che rivela che un cane potrebbe veramente allungarci la vita. “L’avere un cane è associato a una riduzione del 24% della mortalità per tutte le cause”, ha affermato la dottoressa Caroline Kramer, endocrinologa e autrice principale della ricerca. "E il beneficio aumenta - spiega la dottoressa - per tutte le persone che sono state colpite da patologie vascolari (31%). Le maggiori possibilità di guarigione sarebbero anche collegati allo stile di vita più attivo che una persona, che magari vive sola e si trova a dover fare per accudire il suo cane anche portandolo fuori, come afferma un gruppo di studiosi svedesi".

Anche senza essere medici, Ia realtà è sotto gli occhi di tutti. Un cane ci fa compagnia, ci aiuta a socializzare e ci aiuta a rimanere attivi. Sarà per questo che da millenni il cane è un compagno fedele, considerato il miglior amico dell'uomo.